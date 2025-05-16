РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина Обстрелы Купянска
430 0

Рашисты ударили FPV-дроном по Купянску: погибла женщина, 4 человека ранены

Обстрел Купянска 16 мая 2025 года. Погибла женщина

Российские захватчики утром обстреляли Купянск на Харьковщине, в результате чего есть погибшая и четверо раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 8:00.

"55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин - 58, 49, 40 и 53 лет - получили ранения, трое из них госпитализированы. Все пострадавшие - сотрудники местной коммунальной службы.

Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном", - говорится в сообщении.

Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

Читайте: Из-за постоянных российских обстрелов в Купянске прекратила работу единственная больница

Автор: 

обстрел (29099) Харьковская область (1477) Купянский район (357) Купянск (738)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 