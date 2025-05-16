Рашисты ударили FPV-дроном по Купянску: погибла женщина, 4 человека ранены

Российские захватчики утром обстреляли Купянск на Харьковщине, в результате чего есть погибшая и четверо раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 8:00.

"55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин - 58, 49, 40 и 53 лет - получили ранения, трое из них госпитализированы. Все пострадавшие - сотрудники местной коммунальной службы.



Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном", - говорится в сообщении.

Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

