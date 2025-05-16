УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14278 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини Обстріли Куп’янська
430 0

Рашисти вдарили FPV-дроном по Куп’янську: загинула жінка, 4 особи поранено

Обстріл Куп’янська 16 травня 2025 року. Загинула жінка

Російські загарбники вранці обстріляли Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого є загибла та четверо поранених.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 8:00.

"55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків — 58, 49, 40 і 53 років — отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Усі постраждалі — співробітники місцевої комунальної служби.

Попередньо, окупанти вдарили FPV-дроном", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

Читайте: Через постійні російські обстріли у Куп’янську припинила роботу єдина лікарня

Автор: 

обстріл (30425) Харківська область (1496) Куп’янський район (355) Куп’янськ (863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 