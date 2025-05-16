Рашисти вдарили FPV-дроном по Куп’янську: загинула жінка, 4 особи поранено

Російські загарбники вранці обстріляли Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого є загибла та четверо поранених.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 8:00.

"55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків — 58, 49, 40 і 53 років — отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Усі постраждалі — співробітники місцевої комунальної служби.



Попередньо, окупанти вдарили FPV-дроном", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

