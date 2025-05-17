Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, восьмеро поранених. ФОТО

У суботу, 17 травня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула й 8 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: загинула 27-річна жінка, пошкоджено крамницю.

Окрім цього, ворог ударив безпілотником по цивільній автівці в Андріївській громаді: там 5 людей дістали поранення, у тому числі один неповнолітній.

Ще дві людини за сьогодні поранені в Покровську і одна - в Мирнограді, додали в ОВА.

Місцева влада закликала мешканців області евакуюватися через постійні російські обстріли.

