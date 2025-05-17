Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, восьмеро поранених. ФОТО
У суботу, 17 травня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула й 8 дістали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: загинула 27-річна жінка, пошкоджено крамницю.
Окрім цього, ворог ударив безпілотником по цивільній автівці в Андріївській громаді: там 5 людей дістали поранення, у тому числі один неповнолітній.
Ще дві людини за сьогодні поранені в Покровську і одна - в Мирнограді, додали в ОВА.
Місцева влада закликала мешканців області евакуюватися через постійні російські обстріли.
