Вследствие российских обстрелов на Донетчине погиб один человек, восемь раненых. ФОТО

В субботу, 17 мая, на Донетчине вследствие российских обстрелов один человек погиб и 8 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Утром россияне атаковали Яблоновку Ильиновской громады FPV-дроном: погибла 27-летняя женщина, поврежден магазин.

Кроме этого, враг ударил беспилотником по гражданской машине в Андреевской громаде: там 5 человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Еще два человека за сегодня ранены в Покровске и один - в Мирнограде, добавили в ОВА.

Местные власти призвали жителей области эвакуироваться из-за постоянных российских обстрелов.

