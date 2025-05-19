Робот-вогнеметник KRAMPUS допустили до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

До використання у ЗСУ допустили мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Комплекс має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.

Його обладнано двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили. Також він має ребостійкі канали управління, працює у холод, спеку, сніг, дощ. Ємності акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.

Також KRAMPUS обладнано відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника.

