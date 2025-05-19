УКР
Робот-вогнеметник KRAMPUS допустили до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

До використання у ЗСУ допустили мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Комплекс має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.

У ЗСУ з’явиться робот вогнеметник KRAMPUS

Його обладнано двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили. Також він має ребостійкі  канали управління, працює у холод, спеку, сніг, дощ. Ємності акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.

Також KRAMPUS обладнано відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника.

Читайте: Україна допустила до експлуатації понад 120 нових зразків зброї у квітні , - Міноборони

альо, умєрівське Міноборони... як там ракетабомбапетарда "Паляниця" поживає ? "довгий Нептун" ще довше став ? ..до Марса дістанемо?

бо зельоний гундос про неї пропоносив щось потужне незламне та й все.
19.05.2025 13:54 Відповісти
тобі звіт викласти прямо сюди, диванний воїн ?
19.05.2025 15:58 Відповісти
От нахрена це висвітлювати,щоб кацапня бачила,та собі таке робила? В них якось краще виходить ставити іновационі розробки у масове виробництво ніж у нас.
19.05.2025 13:56 Відповісти
Скільки хвилин ця тачка протримається в зоні бойових дій? Про ціну цієї "проривної вафлі"як завжди ні гу-гу..
19.05.2025 14:48 Відповісти
Правильно, на віслюках краще.
19.05.2025 18:14 Відповісти
 
 