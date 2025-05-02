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Новини Зброя України
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Україна допустила до експлуатації понад 120 нових зразків зброї у квітні , - Міноборони

Оборонні закупівлі

Упродовж квітня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних силах понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, більшість із них - продукція вітчизняного оборонного виробництва, повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Загалом із початку року до війська передано понад 400 нових розробок. У квітні до ЗСУ допущено нові безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, засоби зв’язку та наземні роботизовані системи.

Особливо в Міноборони відзначили розвиток БпЛА з оптоволоконним керуванням - з початку року вже понад 40 таких систем офіційно прийнято на озброєння.

"Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен ВОП маємо максимально посилити безпілотними системами", - наголосив Чуркін.

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"батяр" с до студії. гарна річ, кацапам вже подобається

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02.05.2025 11:40 Відповісти
Україна допустила до експлуатації понад 120 нових зразків зброї у єдиному єкземплярі , - Міноборони
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02.05.2025 12:18 Відповісти
 
 