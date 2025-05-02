Украина допустила к эксплуатации более 120 новых образцов оружия в апреле, - Минобороны

В течение апреля 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, большинство из них - продукция отечественного оборонного производства, сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Всего с начала года в войска передано более 400 новых разработок. В апреле в ВСУ допущены новые беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, автомобили, средства связи и наземные роботизированные системы.

Особенно в Минобороны отметили развитие БпЛА с оптоволоконным управлением - с начала года уже более 40 таких систем официально принято на вооружение.

"Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше вкладываться в технологическое оружие. Каждый ВОП должны максимально усилить беспилотными системами", - подчеркнул Чуркин.

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