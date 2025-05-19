Робот-огнеметчик KRAMPUS допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

К использованию в ВСУ допустили мобильный огнеметный ударный комплекс KRAMPUS украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Комплекс имеет компактные размеры и вес, помещается в кузов пикапа, микроавтобуса или на прицеп.

Он оборудован двумя бесшумными электрическими двигателями и гусеничным шасси, что обеспечивает высокую проходимость по сложному рельефу - может передвигаться по бездорожью, лесным чащам, песку, болоту, преодолевать крутые склоны. Также он имеет ребостойкие каналы управления, работает в холод, жару, снег, дождь. Емкости аккумуляторов платформы хватает на несколько часов непрерывного движения. Благодаря этому может длительное время работать на позиции в режиме дежурства.

Также KRAMPUS оборудован видеокамерами и боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, способными уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника.

