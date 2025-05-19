РУС
Робот-огнеметчик KRAMPUS допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

К использованию в ВСУ допустили мобильный огнеметный ударный комплекс KRAMPUS украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Комплекс имеет компактные размеры и вес, помещается в кузов пикапа, микроавтобуса или на прицеп.

Он оборудован двумя бесшумными электрическими двигателями и гусеничным шасси, что обеспечивает высокую проходимость по сложному рельефу - может передвигаться по бездорожью, лесным чащам, песку, болоту, преодолевать крутые склоны. Также он имеет ребостойкие каналы управления, работает в холод, жару, снег, дождь. Емкости аккумуляторов платформы хватает на несколько часов непрерывного движения. Благодаря этому может длительное время работать на позиции в режиме дежурства.

Также KRAMPUS оборудован видеокамерами и боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, способными уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника.

Читайте: Украина допустила к эксплуатации более 120 новых образцов оружия в апреле , - Минобороны

альо, умєрівське Міноборони... як там ракетабомбапетарда "Паляниця" поживає ? "довгий Нептун" ще довше став ? ..до Марса дістанемо?

бо зельоний гундос про неї пропоносив щось потужне незламне та й все.
19.05.2025 13:54
тобі звіт викласти прямо сюди, диванний воїн ?
19.05.2025 15:58
От нахрена це висвітлювати,щоб кацапня бачила,та собі таке робила? В них якось краще виходить ставити іновационі розробки у масове виробництво ніж у нас.
19.05.2025 13:56
Скільки хвилин ця тачка протримається в зоні бойових дій? Про ціну цієї "проривної вафлі"як завжди ні гу-гу..
19.05.2025 14:48
Правильно, на віслюках краще.
19.05.2025 18:14
 
 