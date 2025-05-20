Доба на Донеччині: під ворожим вогнем три райони, рашисти вбили жителя Сіверська. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворог атакував населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донеччині. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Білицькому пошкоджено будинок, у Мирнограді - два.

19 травня близько 02:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл м. Родинське БПЛА "Молнія-2", внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Краматорський район

У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено автівку; у Зарічному пошкоджено 11 будинків, у Кривій Луці — 2 автівки.

У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено кілька підприємств.

У Слов’янську пошкоджено 7 будинків і підприємство. У Миколаївці пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач.

У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки та об’єкт інфраструктури; частина міста знеструмлена.

Бахмутський район

У Сіверську загинула 1 людина, пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 251 людину, з них 24 дитини.

