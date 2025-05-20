Сутки на Донетчине: под вражеским огнем три района, рашисты убили жителя Северска. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки враг атаковал населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Покровский район
В Белицком повреждены дома, в Мирнограде - два.
19 мая около 02:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел г. Родинское БПЛА "Молния-2". Родинское БПЛА "Молния-2", в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом. Информации о пострадавших не поступало.
Краматорский район
В Лимане ранены 2 человека, повреждена машина; в Заречном повреждены 11 домов, в Кривой Луке - 2 машины.
В Краматорске ранены 3 человека, повреждены несколько предприятий.
В Славянске повреждены 7 домов и предприятие. В Николаевке повреждены 4 дома и линия электропередач.
В Берестке Ильиновской громады повреждены 3 дома.
В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 2 дома и объект инфраструктуры; часть города обесточена.
Бахмутский район
В Северске погиб 1 человек, повреждены 5 домов.
Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуирован 251 человек, из них 24 ребенка.
