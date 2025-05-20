УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
392 0

Доба на Харківщині: під обстрілами окупантів перебували Харків, Куп’янський та Богодухівський райони, дві жінки дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог атакував Куп’янський та Богодухівський райони  керованими авіабомбами, РСЗВ, БпЛА та FPV-дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 7 КАБ;
  • 18 БпЛА типу "Шахед";
  • 1 БпЛА "Молнія";
  • 1 FPV-дрон.

У Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.

Керованою авіабомбою військові РФ влучили по селу Старовірівка Куп’янського району. Пошкоджені будинки, приміщення пошти, автомобілі. Тілесні ушкодження дістали жінки 73 та 45 років. Їх доставили до лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві людини постраждали внаслідок обстрілу Куп’янщини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (30481) Харківська область (1511) Богодухівський район (77) Куп’янський район (361) Старовірівка (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 