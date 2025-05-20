Доба на Харківщині: під обстрілами окупантів перебували Харків, Куп’янський та Богодухівський райони, дві жінки дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог атакував Куп’янський та Богодухівський райони керованими авіабомбами, РСЗВ, БпЛА та FPV-дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 КАБ;
- 18 БпЛА типу "Шахед";
- 1 БпЛА "Молнія";
- 1 FPV-дрон.
У Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.
Керованою авіабомбою військові РФ влучили по селу Старовірівка Куп’янського району. Пошкоджені будинки, приміщення пошти, автомобілі. Тілесні ушкодження дістали жінки 73 та 45 років. Їх доставили до лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль