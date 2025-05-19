УКР
Дві людини постраждали внаслідок обстрілу Куп’янщини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

19 травня  збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селу Старовірівка Купʼянського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок удару отримали поранення дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Наслідки обстрілу Куп'янщини
Росіяни атакували Старовірівку на Харківщині

Харківська область (1511) Куп’янський район (360) Старовірівка (6)
Та не дві людини, а двоє людей.
19.05.2025 20:45 Відповісти
 
 