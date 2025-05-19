Два человека пострадали вследствие обстрела Купянщины, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

19 мая вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по селу Староверовка Купянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Вследствие удара получили ранения две женщины в возрасте 45 и 73 лет. Они находятся в больнице.

Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, авто, помещения почты.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

