Два человека пострадали вследствие обстрела Купянщины, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
19 мая вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по селу Староверовка Купянского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Вследствие удара получили ранения две женщины в возрасте 45 и 73 лет. Они находятся в больнице.
Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, авто, помещения почты.
Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
