Два человека пострадали вследствие обстрела Купянщины, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

19 мая вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по селу Староверовка Купянского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Вследствие удара получили ранения две женщины в возрасте 45 и 73 лет. Они находятся в больнице.

Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, авто, помещения почты.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Читайте: Рашисты атаковали Купянщину дроном и РСЗО: четыре человека получили ранения, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Последствия обстрела Куп'янщини
Россияне атаковали Староверовку в Харьковской области

Харьковская область (1489) Купянский район (362) Староверовка (6)
Та не дві людини, а двоє людей.
19.05.2025 20:45 Ответить
 
 