РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10708 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
392 0

Сутки в Харьковской области: под обстрелами оккупантов находились Харьков, Купянский и Богодуховский районы, две женщины получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг атаковал Купянский и Богодуховский районы управляемыми авиабомбами, РСЗО, БпЛА и FPV-дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 7 КАБ;
  • 18 БпЛА типа "Шахед";
  • 1 БпЛА "Молния";
  • 1 FPV-дрон.

В Богодуховском районе повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Управляемой авиабомбой военные РФ попали по селу Староверовка Купянского района. Повреждены дома, помещения почты, автомобили. Телесные повреждения получили женщины 73 и 45 лет. Их доставили в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два человека пострадали вследствие обстрела Купянщины, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (29155) Харьковская область (1493) Богодуховский район (79) Купянский район (363) Староверовка (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 