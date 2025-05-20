Сутки в Харьковской области: под обстрелами оккупантов находились Харьков, Купянский и Богодуховский районы, две женщины получили ранения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки враг атаковал Купянский и Богодуховский районы управляемыми авиабомбами, РСЗО, БпЛА и FPV-дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 7 КАБ;
- 18 БпЛА типа "Шахед";
- 1 БпЛА "Молния";
- 1 FPV-дрон.
В Богодуховском районе повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.
Управляемой авиабомбой военные РФ попали по селу Староверовка Купянского района. Повреждены дома, помещения почты, автомобили. Телесные повреждения получили женщины 73 и 45 лет. Их доставили в больницу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль