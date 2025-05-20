Сутки в Харьковской области: под обстрелами оккупантов находились Харьков, Купянский и Богодуховский районы, две женщины получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг атаковал Купянский и Богодуховский районы управляемыми авиабомбами, РСЗО, БпЛА и FPV-дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

7 КАБ;

18 БпЛА типа "Шахед";

1 БпЛА "Молния";

1 FPV-дрон.

В Богодуховском районе повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Управляемой авиабомбой военные РФ попали по селу Староверовка Купянского района. Повреждены дома, помещения почты, автомобили. Телесные повреждения получили женщины 73 и 45 лет. Их доставили в больницу.

