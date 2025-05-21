Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 976 780 осіб (+980 за добу), 10 835 танків, 28 090 артсистем, 22 569 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 976 780 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 976780 (+980) осіб,
танків - 10835 (+1) од,
бойових броньованих машин - 22569 (+2) од,
артилерійських систем - 28090 (+23) од,
РСЗВ - 1388 (+0) од,
засоби ППО - 1167 (+0) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36692 (+71),
крилаті ракети - 3197 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 49169 (+76) од,
спеціальна техніка - 3895 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025
Оптимісти-осінтери 2 місяці тому прогнозували виснаження засрашки по техніці на "другу половину 2025". Але, схоже, воно наступило вже в травні 2025. Бо так економити техніку військові починають тоді, коли реально по парі машин на танковий батальйон залишилось. Причому економлять свідомо і всупереч наказам навіть - бо якщо втратять залишки техніки, то самі підуть в "м'ясні" штурми пішкодралом.
"Сьогодні росія нанесла ракетний удару "Іскандером" по військовому полігону на Сумщині, - Стерненко
Розвідувальний дрон спокійно зависає над полігоном, коригуючи ракетний удар. Полігон розташований у безпосередній близькості до кордону з ворогом" (с)
Уже і відео є....
103! одиниці знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика поки тримаються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 976 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Може, в них свято якесь?..
З початку року:
185 980 чумардосів
27 231 од. наземної техніки
15 561 БПЛА
А тепер назвіть мені хоч одне втрачене місто.
На мапу від 1 січня наклав мапу станом на сьогодні, трохи світліша, та і по стрілочках можна зрозуміти