УКР
4 364 21

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 976 780 осіб (+980 за добу), 10 835 танків, 28 090 артсистем, 22 569 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 976 780 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 976780 (+980) осіб,

танків - 10835 (+1) од,

бойових броньованих машин - 22569 (+2) од,

артилерійських систем - 28090 (+23) од,

РСЗВ - 1388 (+0) од,

засоби ППО - 1167 (+0) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36692 (+71),

крилаті ракети - 3197 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 49169 (+76) од,

спеціальна техніка - 3895 (+1)

Також читайте: Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, а також 9 російських військових. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Минув 4109 день москальсько-української війни.
103! одиниці знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика поки тримаються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 976 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
21.05.2025 08:38 Відповісти
четвертий день по одному танчику. Зараз вполювати танчик так же важко, як білого носорога.
21.05.2025 07:49 Відповісти
О два 3,14здюка вилізло.
З початку року:
185 980 чумардосів
27 231 од. наземної техніки
15 561 БПЛА
А тепер назвіть мені хоч одне втрачене місто.

https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg
На мапу від 1 січня наклав мапу станом на сьогодні, трохи світліша, та і по стрілочках можна зрозуміти
Мабуть, болото.
Фронт 1000 км. Скрізь болото? Нє. Є інше слово - виснаження.

https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025

Оптимісти-осінтери 2 місяці тому прогнозували виснаження засрашки по техніці на "другу половину 2025". Але, схоже, воно наступило вже в травні 2025. Бо так економити техніку військові починають тоді, коли реально по парі машин на танковий батальйон залишилось. Причому економлять свідомо і всупереч наказам навіть - бо якщо втратять залишки техніки, то самі підуть в "м'ясні" штурми пішкодралом.
Кажуть - біля Сум кацапи втулили по нашому полігону
показати весь коментар
21.05.2025 07:55 Відповісти
"Добові поставки" для них прості чоловіки, як казали в житомирському ТЦК, ніби так як поставки харчових продуктів у столових чи хліба по магазинах.
20/05/25
"Сьогодні росія нанесла ракетний удару "Іскандером" по військовому полігону на Сумщині, - Стерненко

Розвідувальний дрон спокійно зависає над полігоном, коригуючи ракетний удар. Полігон розташований у безпосередній близькості до кордону з ворогом" (с)

Уже і відео є....
При Сирському такі випадки стали нормою.
Якось так потихеньку, якось так не дуже помітно, але ж майже кожного дня втрати рашистів стають все меншими й меншими... За вчора навіть тисячі не вивели з ладу... А ще недавно і 2000 було...
Бо рано чи пізно настає виснаження, а за ним підуть і "жести доброї волі"
******, підлабузник
Сьогодні взагалі всього мало - і м'яса, і заліза, і навіть крилатих тварин.
Може, в них свято якесь?..
****** кацапе
З початку весни авто 10 тисяч, найближчий сезонний показник цьогорічна зима 8 594 од.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Фронтовики, поранені оповідають геть протилежні речі. Таке враження, що цей ГШ розквартирований і живе на іншій планеті...
