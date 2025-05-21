РУС
4 364 21

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 976 780 человек (+980 за сутки), 10 835 танков, 28 090 артсистем, 22 569 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 976 780 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 976780 (+980) человек,

танков - 10835 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22569 (+2) ед,

артиллерийских систем - 28090 (+23) ед,

РСЗО - 1388 (+0) ед,

средства ППО - 1167 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36692 (+71),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49169 (+76) ед,

специальная техника - 3895 (+1)

Также читайте: Один ударный беспилотник уничтожил военную машину, боекомплект, а также 9 российских военных. ВИДЕО

ликвидация

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20384) Генштаб ВС (6850) ликвидация (3991) уничтожение (7750)
Минув 4109 день москальсько-української війни.
103! одиниці знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика поки тримаються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 976 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
21.05.2025 08:38 Ответить
четвертий день по одному танчику. Зараз вполювати танчик так же важко, як білого носорога.
21.05.2025 07:49 Ответить
О два 3,14здюка вилізло.
З початку року:
185 980 чумардосів
27 231 од. наземної техніки
15 561 БПЛА
А тепер назвіть мені хоч одне втрачене місто.

https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg
На мапу від 1 січня наклав мапу станом на сьогодні, трохи світліша, та і по стрілочках можна зрозуміти
21.05.2025 09:31 Ответить
Кажуть - біля Сум кацапи втулили по нашому полігону
показать весь комментарий
21.05.2025 07:55 Ответить
"Добові поставки" для них прості чоловіки, як казали в житомирському ТЦК, ніби так як поставки харчових продуктів у столових чи хліба по магазинах.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:28 Ответить
20/05/25
"Сьогодні росія нанесла ракетний удару "Іскандером" по військовому полігону на Сумщині, - Стерненко

Розвідувальний дрон спокійно зависає над полігоном, коригуючи ракетний удар. Полігон розташований у безпосередній близькості до кордону з ворогом" (с)

Уже і відео є....
показать весь комментарий
21.05.2025 08:35 Ответить
При Сирському такі випадки стали нормою.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:49 Ответить
Минув 4109 день москальсько-української війни.
103! одиниці знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика поки тримаються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 976 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
21.05.2025 08:38 Ответить
21.05.2025 08:41 Ответить
Якось так потихеньку, якось так не дуже помітно, але ж майже кожного дня втрати рашистів стають все меншими й меншими... За вчора навіть тисячі не вивели з ладу... А ще недавно і 2000 було...
21.05.2025 08:41 Ответить
Бо рано чи пізно настає виснаження, а за ним підуть і "жести доброї волі"
показать весь комментарий
21.05.2025 08:47 Ответить
******, підлабузник
21.05.2025 08:50 Ответить
Сьогодні взагалі всього мало - і м'яса, і заліза, і навіть крилатих тварин.
Може, в них свято якесь?..
21.05.2025 09:41 Ответить
****** кацапе
показать весь комментарий
О два 3,14здюка вилізло.
З початку року:
185 980 чумардосів
27 231 од. наземної техніки
15 561 БПЛА
А тепер назвіть мені хоч одне втрачене місто.

https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg https://i.postimg.cc/VsJp7M16/dip.jpg
На мапу від 1 січня наклав мапу станом на сьогодні, трохи світліша, та і по стрілочках можна зрозуміти
21.05.2025 09:31 Ответить
З початку весни авто 10 тисяч, найближчий сезонний показник цьогорічна зима 8 594 од.
21.05.2025 09:00 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.05.2025 11:24 Ответить
Фронтовики, поранені оповідають геть протилежні речі. Таке враження, що цей ГШ розквартирований і живе на іншій планеті...
21.05.2025 11:50 Ответить
 
 