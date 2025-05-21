Общие боевые потери РФ с начала войны - около 976 780 человек (+980 за сутки), 10 835 танков, 28 090 артсистем, 22 569 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 976 780 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 976780 (+980) человек,
танков - 10835 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 22569 (+2) ед,
артиллерийских систем - 28090 (+23) ед,
РСЗО - 1388 (+0) ед,
средства ППО - 1167 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36692 (+71),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49169 (+76) ед,
специальная техника - 3895 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025
Оптимісти-осінтери 2 місяці тому прогнозували виснаження засрашки по техніці на "другу половину 2025". Але, схоже, воно наступило вже в травні 2025. Бо так економити техніку військові починають тоді, коли реально по парі машин на танковий батальйон залишилось. Причому економлять свідомо і всупереч наказам навіть - бо якщо втратять залишки техніки, то самі підуть в "м'ясні" штурми пішкодралом.
"Сьогодні росія нанесла ракетний удару "Іскандером" по військовому полігону на Сумщині, - Стерненко
Розвідувальний дрон спокійно зависає над полігоном, коригуючи ракетний удар. Полігон розташований у безпосередній близькості до кордону з ворогом" (с)
Уже і відео є....
103! одиниці знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика поки тримаються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 976 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Може, в них свято якесь?..
З початку року:
185 980 чумардосів
27 231 од. наземної техніки
15 561 БПЛА
А тепер назвіть мені хоч одне втрачене місто.
На мапу від 1 січня наклав мапу станом на сьогодні, трохи світліша, та і по стрілочках можна зрозуміти