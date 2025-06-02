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Рашисти вдарили КАБами по с.Хотінь на Сумщині: пошкоджено лікарню, церкву та будинки. ФОТОрепортаж

Зранку 2 червня 2025 року російська армія завдала удару трьома керованими авіабомбами по центру села Хотінь Сумського району.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури – під ворожим прицілом опинилися медичний і освітній заклади, церква, а також близько 20 приватних будинків.

На щастя, люди не постраждали.

наслідки удару по Хотіні
наслідки удару по Хотіні
наслідки удару по Хотіні
наслідки удару по Хотіні

"Це черговий злочин росії проти мирного населення. Дякуємо ЗСУ та усім складовим сил оборони за стримування ворога. Працюємо над ліквідацією наслідків", - наголошує очільник регіону.

Автор: 

обстріл (29063) Сумська область (3840) КАБ (383) Сумський район (246) Хотінь (1)


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02.06.2025 13:19 Відповісти
 
 