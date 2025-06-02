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Рашисты ударили КАБами по с. Хотинь в Сумской области: повреждены больница, церковь и дома.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 2 июня 2025 года российская армия нанесла удар тремя управляемыми авиабомбами по центру села Хотень Сумского района.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры - под вражеским прицелом оказались медицинское и образовательное учреждения, церковь, а также около 20 частных домов.

К счастью, люди не пострадали.

последствия удара по Хотину
последствия удара по Хотину
последствия удара по Хотину
последствия удара по Хотину

"Это очередное преступление России против мирного населения. Спасибо ВСУ и всем составляющим сил обороны за сдерживание врага. Работаем над ликвидацией последствий", - отмечает глава региона.

Автор: 

обстрел (27742) Сумская область (3288) КАБ (382) Сумский район (244) Хотень (2)


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