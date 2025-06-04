Нетверезий спортсмен вдарив військовослужбовця на блокпосту на в’їзді в Київ: йому повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО

23-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Нацгвардії, який ніс службу на блокпосту у комендантську годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир.

"Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту. Зазначимо, що підозрюваний – професійно займається бойовими мистецтвами", - йдеться у повідомленні.

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Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування проводять слідчі Голосіївського управління поліції м. Києва.