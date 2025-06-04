УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11781 відвідувач онлайн
Новини Фото
6 571 61

Нетверезий спортсмен вдарив військовослужбовця на блокпосту на в’їзді в Київ: йому повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО

23-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Нацгвардії, який ніс службу на блокпосту у комендантську годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир.

"Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту. Зазначимо, що підозрюваний – професійно займається бойовими мистецтвами", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працівник ТЦК на одному із блокпостів Київщини розбив скло в авто після того, як водій скоїв на нього наїзд: поліція розпочала розслідування. ВIДЕО

спортсмен ударив військового

Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування проводять слідчі Голосіївського управління поліції м. Києва.

Автор: 

побиття (954) Київ (19643) прокуратура (3701) військовослужбовці (4805) блокпост (219)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
23?...
Заїпця, лицемірна держава пхає дідів на передок, поки аніжедєті "жиють своє найкраще життя"... Переміга незабаром
показати весь коментар
04.06.2025 11:33 Відповісти
+32
Якось дивно.. а якби він був діверсантом? Просто відкиздив би блокпост і поїхав далі? В чуваків на блокпосту нема зброї? Чи вони не вміють нею користуватись?
показати весь коментар
04.06.2025 11:33 Відповісти
+27
Шкода, що не завалили цього бика...
показати весь коментар
04.06.2025 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Татусь відмаже.
показати весь коментар
04.06.2025 11:31 Відповісти
Тренєр-брігадір...
показати весь коментар
04.06.2025 11:34 Відповісти
"Папа Зе" - это идиоматическое выражение, которое не имеет официального значения. Оно часто используется в разговорной речи в контексте Папы Римского и украинского президента Зеленского, иногда в шуточном или ироничном ключе, чтобы подчеркнуть их обоих как "главных" в своих сферах.
показати весь коментар
04.06.2025 12:08 Відповісти
Прибегуть відмазувати всі: "вагітна" шоферниця, федерація спорта з гарною характеристикою, сусіди яки бачили його з дитинства, матер та бабці в соплях бо він гарний хлопак і йому не місце в буцигарні, а двоєчку що він навішал військовому то помилка, він більше не буде.
показати весь коментар
04.06.2025 12:18 Відповісти
Шкода, що не завалили цього бика...
показати весь коментар
04.06.2025 11:32 Відповісти
знову був би плач про мєнтовскій бєспрєдєл ... як коли бика в Дніпрі застрелили
показати весь коментар
04.06.2025 12:01 Відповісти
Нехай спробують завалити Макса Бужанського. Тільки вони відсмокчуть у нього. А коли п'яні в дупу військові стояли на блок-постах в 2022-му році - не хочете нічого сказати? Скільки вони людей вбили
показати весь коментар
04.06.2025 13:02 Відповісти
23?...
Заїпця, лицемірна держава пхає дідів на передок, поки аніжедєті "жиють своє найкраще життя"... Переміга незабаром
показати весь коментар
04.06.2025 11:33 Відповісти
большенство из тех кто "наобирав " - шлют вам приветі из Польши, Германии, Испании и т.д
показати весь коментар
04.06.2025 12:04 Відповісти
я згоден. Але тоді хай дембельнуть тих хто не обирав увесь цей клоунятник. Можу довести постами в соцмережах, чатах, групах і за допомогою свідків )))
показати весь коментар
04.06.2025 12:05 Відповісти
Маємо те, що маємо, хоча і не обирали цих гомуристів, але страждають усі, нажаль половина ідіотів вважає , що правильно зробили! Щодо дітей, то одні наводять ракети, для інших какая разніца. Але в країні війна і в першу чергу мають брати здорових, молодих, а так дурість в голову лізе малим ідіотам.
показати весь коментар
04.06.2025 12:20 Відповісти
Якось дивно.. а якби він був діверсантом? Просто відкиздив би блокпост і поїхав далі? В чуваків на блокпосту нема зброї? Чи вони не вміють нею користуватись?
показати весь коментар
04.06.2025 11:33 Відповісти
Адвокати, агов! Чому мовчимо? Мальчіков, дєвочєк в трусіках незаконно зупиняють мордовороти у формі, які замість окопів прохолоджуються на блокпостах, виловлюють всякі нєжні созданія, які просто хатят жить. Зараз і січас.
показати весь коментар
04.06.2025 11:34 Відповісти
Ви наводите неправдиву інформацію, дєвочка била бєз трусікоф. І єщьо - аніжедєті. Сиджу в Польщі, сабіраю клубніку возлє Липці
показати весь коментар
04.06.2025 12:23 Відповісти
23-и роки - це ж ще по зеленим міркам дитина, якого хріна ті військові причіпились до дитини???
показати весь коментар
04.06.2025 11:36 Відповісти
а шо з ним цілуватись потрібно було???
показати весь коментар
04.06.2025 12:10 Відповісти
Не судіть його суворо, він ще дитина і потрібен державі на розплід.
показати весь коментар
04.06.2025 11:36 Відповісти
Навіщо такий дефективний генофонд? Ні з нього, ні з його дітей нічого гарного не буде! 🤬
показати весь коментар
04.06.2025 11:54 Відповісти
Держава так вирішила. Їй видніше, кого в'язати і в окоп, а кому можна пики бити і жити красіво)
показати весь коментар
04.06.2025 12:03 Відповісти
Не чіпати. Це для путіна. 60 літні українці путіну не потрібні.
показати весь коментар
04.06.2025 11:58 Відповісти
Чому не напад на військовослужбовця на посту під час воєнного стану? Продажних козлів усіх на передок, разом з бидломажорами та їх родичами трутнями.
показати весь коментар
04.06.2025 11:37 Відповісти
Та хоч майстер спорту по поїданню пончиків - у військового окрім лопати ніякої зброї? - а якби це диверсант?
показати весь коментар
04.06.2025 11:38 Відповісти
Шмарафону надивився. Політика ОПешних ригів.
показати весь коментар
04.06.2025 11:38 Відповісти
На медосмотр и на Сумщину на передок
показати весь коментар
04.06.2025 11:44 Відповісти
Не можна. 23 рочки. Він ще дитина.
показати весь коментар
04.06.2025 12:26 Відповісти
Лопату ему в руки и пусть роет окопы и строит укрепления, пока через год не станет "взрослым" или война не окончится нашей победой.
Как руку поднимать на действующего военнослужащего - он "дитина", а как защищать Родину, которая дала ему то, что он сейчас имеет и чего достиг - он немощная "дитина", по Зеленскому - генофонд Украины.
Пусть записывается по программе "18-24" и на фронт
Иначе, лишить всех званий и регалий.
Поднимать руку на украинского военнослужащего во время войны могут только кацапы или их сторонники (ждуны).
показати весь коментар
04.06.2025 13:11 Відповісти
Правильно. Пусть в тюрьме быкует.
показати весь коментар
04.06.2025 11:46 Відповісти
а шо не так? держава захищає в першу чергу найцінніше для себе. Просто для держави 23-річний спорцмен цінніший ніж нацгварідієць на службі. Але коли спорцмену 40 і він в окопі то й хто з ним буде державі срати.
показати весь коментар
04.06.2025 11:47 Відповісти
Бидло, яке не має поваги до оточуючих та мізків, щоб просто жити та не відсвічувати в такий час. Мабуть виб*ядки якихось "господарів життя"..
показати весь коментар
04.06.2025 11:49 Відповісти
пів-Києва от таких здорових бугаїв розгулюють по ресторанам і нічним клубам, катаються в комендантську годину і всі звичайно непридатні до військової служби, інваліди, тарифи на це всі знають
показати весь коментар
04.06.2025 11:57 Відповісти
і взагалі, нащо ті блок-пости та комендантська година, якщо порушників шляється по місту і нікого не арештовують і не стріляють???
показати весь коментар
04.06.2025 12:01 Відповісти
Тю так це доброволець майбутній. Буде кацапів у рукопашну вбивати, голоруч
показати весь коментар
04.06.2025 12:04 Відповісти
А вид спорту називається літрбол?
показати весь коментар
04.06.2025 12:14 Відповісти
Та й йому і при перебуванні у слідчому ізоляторі якось пох... Руки складені типу, а що ви мені зробите? І вигляд знахабнілий. Як перед виходом у ринг.
показати весь коментар
04.06.2025 12:15 Відповісти
а що йому зроблять? якщо буде нормальний адвокат, то його відпустять аж бігом. документів на блокпост нема, машину зупинила поліція, яким боком там військовослужбовець з'явився - незрозуміло.
показати весь коментар
04.06.2025 12:20 Відповісти
Фєдя, а ти мрієш українського військового теж побити?
Бо давно за тобою спостерігаю, впевнений що так.
показати весь коментар
04.06.2025 12:25 Відповісти
поліція зупинила авто, оформляла 130 ст на п'яну водійку, тут все логічно і правильно.

а от чому військовослужбовець вступив в рукопашний бій із п'яним пасажиром - тут дивно. чому взагалі військовослужбовець підійшов туди? поліція не справлялась? пасажир нападав на поліцейського? яка взагалі задача військовослужбовця в глибокому тилу на блокпості?
показати весь коментар
04.06.2025 12:17 Відповісти
Тобі аби українських військових взагалі в Україні не було.
показати весь коментар
04.06.2025 12:24 Відповісти
Вадимир, мы знаем что вы из тех, оповещающих бурятов
показати весь коментар
04.06.2025 12:33 Відповісти
Я з тих, хто здоров'я захищаючи таких як віддав. І я нікого не оповіщую- я сєпарів ганяю.
показати весь коментар
04.06.2025 12:40 Відповісти
1.5 роки тому, у Дніпрі патруль зупинив ягуар. Для перевірки. Нетвераза жінка за кермом, чоловік - Джумбарі, явно не слов'янин. І два дитинча - які знімали, як татусь б'є поліцейських, підбадьорюючи татуся. Ото вий був, коли неадеквата татка пристрелили! Дівчина поліцейська й напарник у лікарні, і поліціянта ще винуватцем зробили.
показати весь коментар
04.06.2025 12:21 Відповісти
жаль что єто чмо маслину не словило
показати весь коментар
04.06.2025 12:31 Відповісти
Яка ганьба!! Зупинили мажора!! Їхав з з бл....к,не на фронт, займається іскуствами,в комендантську годину,нетверезий...ДЕ ЗАКОН?? Куди дивиться Зеленський??? Це наша молодь!Адвокати!! На жаль Портного немає....
показати весь коментар
04.06.2025 12:47 Відповісти
На фронті горілка річкою ллється
показати весь коментар
04.06.2025 13:07 Відповісти
По кацапським новинам так кажуть?
показати весь коментар
04.06.2025 13:19 Відповісти
бидло грьобане.
показати весь коментар
04.06.2025 12:52 Відповісти
Менше бикувати потрібно зі зброєю. Бо знаю, як і автомати по синці прой@бували і багато чого бачив. А суспільно у нас мало чим від кацапів відрізняється, судячи з коментів
показати весь коментар
04.06.2025 13:05 Відповісти
Я думав вашу бригаду по тривозі кидають в теми про мобілізацію. Аж ні, здається, у вас задача обісрати всіх військових. Lawrence Smith , Фєдя Сидоренко, ти. Отого з ТОТ щось не видно, під ІР Великобританії постійно.
показати весь коментар
04.06.2025 13:21 Відповісти
А что, у вас Киев в особом режиме уже?

Ну ладно, допустим блокпост. Для чего на блокпосту тот невооруженный военнослужащий (о как удобно: когда пздят его - он военнослужащий, когда пздит он - частное лицо-сотрудник ТЦК) ? А если бы это было ДРГ ?
показати весь коментар
04.06.2025 13:29 Відповісти
 
 