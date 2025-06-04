Нетверезий спортсмен вдарив військовослужбовця на блокпосту на в’їзді в Київ: йому повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО
23-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Нацгвардії, який ніс службу на блокпосту у комендантську годину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир.
"Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту. Зазначимо, що підозрюваний – професійно займається бойовими мистецтвами", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Досудове розслідування проводять слідчі Голосіївського управління поліції м. Києва.
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Заїпця, лицемірна держава пхає дідів на передок, поки аніжедєті "жиють своє найкраще життя"... Переміга незабаром
Как руку поднимать на действующего военнослужащего - он "дитина", а как защищать Родину, которая дала ему то, что он сейчас имеет и чего достиг - он немощная "дитина", по Зеленскому - генофонд Украины.
Пусть записывается по программе "18-24" и на фронт
Иначе, лишить всех званий и регалий.
Поднимать руку на украинского военнослужащего во время войны могут только кацапы или их сторонники (ждуны).
Бо давно за тобою спостерігаю, впевнений що так.
а от чому військовослужбовець вступив в рукопашний бій із п'яним пасажиром - тут дивно. чому взагалі військовослужбовець підійшов туди? поліція не справлялась? пасажир нападав на поліцейського? яка взагалі задача військовослужбовця в глибокому тилу на блокпості?
Ну ладно, допустим блокпост. Для чего на блокпосту тот невооруженный военнослужащий (о как удобно: когда пздят его - он военнослужащий, когда пздит он - частное лицо-сотрудник ТЦК) ? А если бы это было ДРГ ?