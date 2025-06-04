РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12435 посетителей онлайн
Новости Фото
6 783 66

Нетрезвый спортсмен ударил военнослужащего на блокпосту на въезде в Киев: ему сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

23-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в причинении телесных повреждений военнослужащему Нацгвардии, который нес службу на блокпосту в комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что 1 июня в период действия комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине был ее нетрезвый пассажир.

"Пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с выполнением им служебных обязанностей на блокпосту. Отметим, что подозреваемый - профессионально занимается боевыми искусствами", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работник ТЦК на одном из блокпостов Киевщины разбил стекло в авто после того, как водитель совершил на него наезд: полиция начала расследование. ВИДЕО

спортсмен ударил военного

Санкция статьи за умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского управления полиции г. Киева.

Автор: 

избиение (9817) Киев (25668) прокуратура (5033) военнослужащие (6180) блокпост (274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
23?...
Заїпця, лицемірна держава пхає дідів на передок, поки аніжедєті "жиють своє найкраще життя"... Переміга незабаром
показать весь комментарий
04.06.2025 11:33 Ответить
+32
Якось дивно.. а якби він був діверсантом? Просто відкиздив би блокпост і поїхав далі? В чуваків на блокпосту нема зброї? Чи вони не вміють нею користуватись?
показать весь комментарий
04.06.2025 11:33 Ответить
+27
Шкода, що не завалили цього бика...
показать весь комментарий
04.06.2025 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Татусь відмаже.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:31 Ответить
Тренєр-брігадір...
показать весь комментарий
04.06.2025 11:34 Ответить
"Папа Зе" - это идиоматическое выражение, которое не имеет официального значения. Оно часто используется в разговорной речи в контексте Папы Римского и украинского президента Зеленского, иногда в шуточном или ироничном ключе, чтобы подчеркнуть их обоих как "главных" в своих сферах.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:08 Ответить
Прибегуть відмазувати всі: "вагітна" шоферниця, федерація спорта з гарною характеристикою, сусіди яки бачили його з дитинства, матер та бабці в соплях бо він гарний хлопак і йому не місце в буцигарні, а двоєчку що він навішал військовому то помилка, він більше не буде.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:18 Ответить
Шкода, що не завалили цього бика...
показать весь комментарий
04.06.2025 11:32 Ответить
знову був би плач про мєнтовскій бєспрєдєл ... як коли бика в Дніпрі застрелили
показать весь комментарий
04.06.2025 12:01 Ответить
Нехай спробують завалити Макса Бужанського. Тільки вони відсмокчуть у нього. А коли п'яні в дупу військові стояли на блок-постах в 2022-му році - не хочете нічого сказати? Скільки вони людей вбили
показать весь комментарий
04.06.2025 13:02 Ответить
23?...
Заїпця, лицемірна держава пхає дідів на передок, поки аніжедєті "жиють своє найкраще життя"... Переміга незабаром
показать весь комментарий
04.06.2025 11:33 Ответить
большенство из тех кто "наобирав " - шлют вам приветі из Польши, Германии, Испании и т.д
показать весь комментарий
04.06.2025 12:04 Ответить
я згоден. Але тоді хай дембельнуть тих хто не обирав увесь цей клоунятник. Можу довести постами в соцмережах, чатах, групах і за допомогою свідків )))
показать весь комментарий
04.06.2025 12:05 Ответить
Маємо те, що маємо, хоча і не обирали цих гомуристів, але страждають усі, нажаль половина ідіотів вважає , що правильно зробили! Щодо дітей, то одні наводять ракети, для інших какая разніца. Але в країні війна і в першу чергу мають брати здорових, молодих, а так дурість в голову лізе малим ідіотам.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:20 Ответить
Якось дивно.. а якби він був діверсантом? Просто відкиздив би блокпост і поїхав далі? В чуваків на блокпосту нема зброї? Чи вони не вміють нею користуватись?
показать весь комментарий
04.06.2025 11:33 Ответить
Адвокати, агов! Чому мовчимо? Мальчіков, дєвочєк в трусіках незаконно зупиняють мордовороти у формі, які замість окопів прохолоджуються на блокпостах, виловлюють всякі нєжні созданія, які просто хатят жить. Зараз і січас.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:34 Ответить
Ви наводите неправдиву інформацію, дєвочка била бєз трусікоф. І єщьо - аніжедєті. Сиджу в Польщі, сабіраю клубніку возлє Липці
показать весь комментарий
04.06.2025 12:23 Ответить
23-и роки - це ж ще по зеленим міркам дитина, якого хріна ті військові причіпились до дитини???
показать весь комментарий
04.06.2025 11:36 Ответить
а шо з ним цілуватись потрібно було???
показать весь комментарий
04.06.2025 12:10 Ответить
Не судіть його суворо, він ще дитина і потрібен державі на розплід.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:36 Ответить
Навіщо такий дефективний генофонд? Ні з нього, ні з його дітей нічого гарного не буде! 🤬
показать весь комментарий
04.06.2025 11:54 Ответить
Держава так вирішила. Їй видніше, кого в'язати і в окоп, а кому можна пики бити і жити красіво)
показать весь комментарий
04.06.2025 12:03 Ответить
Не чіпати. Це для путіна. 60 літні українці путіну не потрібні.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:58 Ответить
Чому не напад на військовослужбовця на посту під час воєнного стану? Продажних козлів усіх на передок, разом з бидломажорами та їх родичами трутнями.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:37 Ответить
Та хоч майстер спорту по поїданню пончиків - у військового окрім лопати ніякої зброї? - а якби це диверсант?
показать весь комментарий
04.06.2025 11:38 Ответить
Шмарафону надивився. Політика ОПешних ригів.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:38 Ответить
На медосмотр и на Сумщину на передок
показать весь комментарий
04.06.2025 11:44 Ответить
Не можна. 23 рочки. Він ще дитина.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:26 Ответить
Лопату ему в руки и пусть роет окопы и строит укрепления, пока через год не станет "взрослым" или война не окончится нашей победой.
Как руку поднимать на действующего военнослужащего - он "дитина", а как защищать Родину, которая дала ему то, что он сейчас имеет и чего достиг - он немощная "дитина", по Зеленскому - генофонд Украины.
Пусть записывается по программе "18-24" и на фронт
Иначе, лишить всех званий и регалий.
Поднимать руку на украинского военнослужащего во время войны могут только кацапы или их сторонники (ждуны).
показать весь комментарий
04.06.2025 13:11 Ответить
Правильно. Пусть в тюрьме быкует.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:46 Ответить
а шо не так? держава захищає в першу чергу найцінніше для себе. Просто для держави 23-річний спорцмен цінніший ніж нацгварідієць на службі. Але коли спорцмену 40 і він в окопі то й хто з ним буде державі срати.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:47 Ответить
Бидло, яке не має поваги до оточуючих та мізків, щоб просто жити та не відсвічувати в такий час. Мабуть виб*ядки якихось "господарів життя"..
показать весь комментарий
04.06.2025 11:49 Ответить
пів-Києва от таких здорових бугаїв розгулюють по ресторанам і нічним клубам, катаються в комендантську годину і всі звичайно непридатні до військової служби, інваліди, тарифи на це всі знають
показать весь комментарий
04.06.2025 11:57 Ответить
і взагалі, нащо ті блок-пости та комендантська година, якщо порушників шляється по місту і нікого не арештовують і не стріляють???
показать весь комментарий
04.06.2025 12:01 Ответить
Тю так це доброволець майбутній. Буде кацапів у рукопашну вбивати, голоруч
показать весь комментарий
04.06.2025 12:04 Ответить
А вид спорту називається літрбол?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:14 Ответить
Та й йому і при перебуванні у слідчому ізоляторі якось пох... Руки складені типу, а що ви мені зробите? І вигляд знахабнілий. Як перед виходом у ринг.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:15 Ответить
а що йому зроблять? якщо буде нормальний адвокат, то його відпустять аж бігом. документів на блокпост нема, машину зупинила поліція, яким боком там військовослужбовець з'явився - незрозуміло.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:20 Ответить
Фєдя, а ти мрієш українського військового теж побити?
Бо давно за тобою спостерігаю, впевнений що так.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:25 Ответить
військові воюють на фронті.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:44 Ответить
поліція зупинила авто, оформляла 130 ст на п'яну водійку, тут все логічно і правильно.

а от чому військовослужбовець вступив в рукопашний бій із п'яним пасажиром - тут дивно. чому взагалі військовослужбовець підійшов туди? поліція не справлялась? пасажир нападав на поліцейського? яка взагалі задача військовослужбовця в глибокому тилу на блокпості?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:17 Ответить
Тобі аби українських військових взагалі в Україні не було.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:24 Ответить
Вадимир, мы знаем что вы из тех, оповещающих бурятов
показать весь комментарий
04.06.2025 12:33 Ответить
Я з тих, хто здоров'я захищаючи таких як віддав. І я нікого не оповіщую- я сєпарів ганяю.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:40 Ответить
як можна втратити здоров'я працюючи в тцк в західних областях? що, бухав сильно?
показать весь комментарий
04.06.2025 13:45 Ответить
1.5 роки тому, у Дніпрі патруль зупинив ягуар. Для перевірки. Нетвераза жінка за кермом, чоловік - Джумбарі, явно не слов'янин. І два дитинча - які знімали, як татусь б'є поліцейських, підбадьорюючи татуся. Ото вий був, коли неадеквата татка пристрелили! Дівчина поліцейська й напарник у лікарні, і поліціянта ще винуватцем зробили.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:21 Ответить
і що поліціянту було в результаті?
показать весь комментарий
04.06.2025 13:46 Ответить
жаль что єто чмо маслину не словило
показать весь комментарий
04.06.2025 12:31 Ответить
Яка ганьба!! Зупинили мажора!! Їхав з з бл....к,не на фронт, займається іскуствами,в комендантську годину,нетверезий...ДЕ ЗАКОН?? Куди дивиться Зеленський??? Це наша молодь!Адвокати!! На жаль Портного немає....
показать весь комментарий
04.06.2025 12:47 Ответить
На фронті горілка річкою ллється
показать весь комментарий
04.06.2025 13:07 Ответить
По кацапським новинам так кажуть?
показать весь комментарий
04.06.2025 13:19 Ответить
зупинили дівчину п'яну.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:49 Ответить
бидло грьобане.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:52 Ответить
Менше бикувати потрібно зі зброєю. Бо знаю, як і автомати по синці прой@бували і багато чого бачив. А суспільно у нас мало чим від кацапів відрізняється, судячи з коментів
показать весь комментарий
04.06.2025 13:05 Ответить
Я думав вашу бригаду по тривозі кидають в теми про мобілізацію. Аж ні, здається, у вас задача обісрати всіх військових. Lawrence Smith , Фєдя Сидоренко, ти. Отого з ТОТ щось не видно, під ІР Великобританії постійно.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:21 Ответить
думати - то не твоє.

що робив військовий біля машини порушниці, оформленням якої займалися поліцейські?
показать весь комментарий
04.06.2025 13:50 Ответить
А что, у вас Киев в особом режиме уже?

Ну ладно, допустим блокпост. Для чего на блокпосту тот невооруженный военнослужащий (о как удобно: когда пздят его - он военнослужащий, когда пздит он - частное лицо-сотрудник ТЦК) ? А если бы это было ДРГ ?
показать весь комментарий
04.06.2025 13:29 Ответить
 
 