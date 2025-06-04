Нетрезвый спортсмен ударил военнослужащего на блокпосту на въезде в Киев: ему сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО
23-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в причинении телесных повреждений военнослужащему Нацгвардии, который нес службу на блокпосту в комендантский час.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Установлено, что 1 июня в период действия комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине был ее нетрезвый пассажир.
"Пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с выполнением им служебных обязанностей на блокпосту. Отметим, что подозреваемый - профессионально занимается боевыми искусствами", - говорится в сообщении.
Санкция статьи за умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского управления полиции г. Киева.
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Как руку поднимать на действующего военнослужащего - он "дитина", а как защищать Родину, которая дала ему то, что он сейчас имеет и чего достиг - он немощная "дитина", по Зеленскому - генофонд Украины.
Пусть записывается по программе "18-24" и на фронт
Иначе, лишить всех званий и регалий.
Поднимать руку на украинского военнослужащего во время войны могут только кацапы или их сторонники (ждуны).
Бо давно за тобою спостерігаю, впевнений що так.
а от чому військовослужбовець вступив в рукопашний бій із п'яним пасажиром - тут дивно. чому взагалі військовослужбовець підійшов туди? поліція не справлялась? пасажир нападав на поліцейського? яка взагалі задача військовослужбовця в глибокому тилу на блокпості?
що робив військовий біля машини порушниці, оформленням якої займалися поліцейські?
Ну ладно, допустим блокпост. Для чего на блокпосту тот невооруженный военнослужащий (о как удобно: когда пздят его - он военнослужащий, когда пздит он - частное лицо-сотрудник ТЦК) ? А если бы это было ДРГ ?