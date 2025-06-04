Нетрезвый спортсмен ударил военнослужащего на блокпосту на въезде в Киев: ему сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

23-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в причинении телесных повреждений военнослужащему Нацгвардии, который нес службу на блокпосту в комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что 1 июня в период действия комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине был ее нетрезвый пассажир.

"Пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с выполнением им служебных обязанностей на блокпосту. Отметим, что подозреваемый - профессионально занимается боевыми искусствами", - говорится в сообщении.

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Санкция статьи за умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского управления полиции г. Киева.