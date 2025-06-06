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Новини Фото Наруга над могилою військовослужбовця
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Обікрав та пошкодив могили загиблих захисників: у Черкасах чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Черкасах 40-річний чоловік осквернив могили полеглих українських військових на Алеї Героїв.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами військових
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами військових

За даними слідства, зловмисник зірвав два прапори з шевронами підрозділу КОРД, які були встановлені на могилах двох загиблих бійців. Також він викрав воскову свічку та статуетку з іншого поховання, залишені там родичами загиблого.

Чоловіка затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком до 7 років.

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Автор: 

кладовище (200) прокуратура (3702) Черкаси (568) ЗСУ (7666) Черкаська область (82) Черкаський район (39)


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Це істота чоловічої статі, яку треба повісити, він же нудиться світом, от і могили Захисників України, паплюжить! Чи його суддівські з прокурорськими, від потновського клану, можуть панять і прастіть??
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06.06.2025 17:44 Відповісти
Чергова мерзота...
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06.06.2025 17:49 Відповісти
За таке пожиттєве, раз немає смертної.
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06.06.2025 17:53 Відповісти
Г*ндон штопаний...
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06.06.2025 17:59 Відповісти
Звичайно,це важкий,несумісний з психологією нормальної людини злочин.І покарання його в руках Божих,в руках Провидіння,в руках Долі які за таке карають може не відразу,але завжди.А що стосується статті 297 ККУ то хоча б правильно її тлумачте.Не до семи,а до п"яти років передбачає "наруга над могилою і тілом" тільки коли йдеться про тіло і вчинення діі групою осіб...Вкрадені свічки і прапори одним чоловіком можливо і на штраф не потягнуть...на жаль...
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06.06.2025 18:03 Відповісти
Прикопати на скотомогильнику.
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06.06.2025 18:34 Відповісти
 
 