Обікрав та пошкодив могили загиблих захисників: у Черкасах чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Черкасах 40-річний чоловік осквернив могили полеглих українських військових на Алеї Героїв.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.





За даними слідства, зловмисник зірвав два прапори з шевронами підрозділу КОРД, які були встановлені на могилах двох загиблих бійців. Також він викрав воскову свічку та статуетку з іншого поховання, залишені там родичами загиблого.

Чоловіка затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком до 7 років.

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