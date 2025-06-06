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Новости Фото Надругательство над могилой военного в Сумской области
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Ограбил и повредил могилы погибших защитников: в Черкассах мужчине грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Черкассах 40-летний мужчина осквернил могилы павших украинских военных на Аллее Героев.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами военных
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами военных

По данным следствия, злоумышленник сорвал два флага с шевронами подразделения КОРД, которые были установлены на могилах двух погибших бойцов. Также он похитил восковую свечу и статуэтку из другого захоронения, оставленные там родственниками погибшего.

Мужчину задержали, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком до 7 лет.

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кладбище (286) прокуратура (5034) Черкассы (853) ВСУ (6692) Черкасская область (79) Черкасский район (39)


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Це істота чоловічої статі, яку треба повісити, він же нудиться світом, от і могили Захисників України, паплюжить! Чи його суддівські з прокурорськими, від потновського клану, можуть панять і прастіть??
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06.06.2025 17:44 Ответить
Чергова мерзота...
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06.06.2025 17:49 Ответить
За таке пожиттєве, раз немає смертної.
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06.06.2025 17:53 Ответить
Г*ндон штопаний...
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06.06.2025 17:59 Ответить
Звичайно,це важкий,несумісний з психологією нормальної людини злочин.І покарання його в руках Божих,в руках Провидіння,в руках Долі які за таке карають може не відразу,але завжди.А що стосується статті 297 ККУ то хоча б правильно її тлумачте.Не до семи,а до п"яти років передбачає "наруга над могилою і тілом" тільки коли йдеться про тіло і вчинення діі групою осіб...Вкрадені свічки і прапори одним чоловіком можливо і на штраф не потягнуть...на жаль...
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06.06.2025 18:03 Ответить
 
 