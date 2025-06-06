Ограбил и повредил могилы погибших защитников: в Черкассах мужчине грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Черкассах 40-летний мужчина осквернил могилы павших украинских военных на Аллее Героев.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.





По данным следствия, злоумышленник сорвал два флага с шевронами подразделения КОРД, которые были установлены на могилах двух погибших бойцов. Также он похитил восковую свечу и статуэтку из другого захоронения, оставленные там родственниками погибшего.

Мужчину задержали, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком до 7 лет.

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