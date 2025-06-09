Війська РФ обстрілювали 9 населених пунктів Харківщини: 7 постраждалих, пошкоджено будинки та дитячий табір. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 8 червня 2025 року, ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наслідок обстрілів постраждали 7 людей.

У селищі Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років; у м. Куп'янськ поранено 75-річну жінку; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік. У с. Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.

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За даними Синєгубова, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

22 некеровані авіаційні ракети;

18 КАБ;

6 БпЛА типу "Герань-2";

4 БпЛА (тип встановлюється);

1 БпЛА типу "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок;

у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, магазин, підприємство, 5 автомобілів;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів;

у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.





