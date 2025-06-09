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Війська РФ обстрілювали 9 населених пунктів Харківщини: 7 постраждалих, пошкоджено будинки та дитячий табір. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 8 червня 2025 року, ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наслідок обстрілів постраждали 7 людей.

У селищі Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років; у м. Куп'янськ поранено 75-річну жінку; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік. У с. Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном кіоск у Старому Салтові: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

За даними Синєгубова, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 22 некеровані авіаційні ракети;
  • 18 КАБ;
  • 6 БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 БпЛА (тип встановлюється);
  • 1 БпЛА типу "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, магазин, підприємство, 5 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів;
  • у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.

наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини

Автор: 

Харківська область (1106) Куп’янський район (245) Чугуївський район (140) Куп’янськ (805) Подоли (2) Мартове (1) Старий Салтів (2)


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