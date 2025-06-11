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Новини Фото Вибухи у Росії Горить нафтобаза в РФ
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У російському Енгельсі пролунав вибух: там досі палає НПЗ після атаки БпЛа. ФОТОрепортаж

У місті Енгельс Саратовської області РФ пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму та задимлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Вибух, ймовірно, стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований менш ніж за два кілометри від нафтобази "Кристал".

За іншими даними місцевих ЗМІ, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за п'ять кілометрів від "Кристала". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи, евакуація та пошкоджена техніка: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію

В Енгельсі у Росії пролунав гучний вибух 11 червня
В Енгельсі у Росії пролунав гучний вибух 11 червня
В Енгельсі у Росії пролунав гучний вибух 11 червня

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня після атаки БПЛА в Енгельсі загорілася нафтобаза "Кристал". Вона продовжує палати вже кілька діб.

Російська влада відзвітувала, що перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі нібито не виявлено.

Автор: 

вибух (4526) НПЗ (593) росія (66125)


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Топ коментарі
+9
ОЙ!!!!
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11.06.2025 16:33 Відповісти
+8
Горить, палає тєхніка ворожааааа!
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11.06.2025 16:34 Відповісти
+5
А хтоооо этаааа сделал? 🤔😁
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11.06.2025 16:37 Відповісти
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ОЙ!!!!
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11.06.2025 16:33 Відповісти
А хтоооо этаааа сделал? 🤔😁
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11.06.2025 16:37 Відповісти
Две лисички взяли спички
К морю синему пошли .... /С/
Случилась вспышка, хлопок и задымление... Дело житейское 🚆🙈🙉🙊
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11.06.2025 16:38 Відповісти
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11.06.2025 16:57 Відповісти
Это кто, кацап или ты?
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11.06.2025 17:26 Відповісти
А ти шо не бачиш шо це кацап?
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11.06.2025 18:01 Відповісти
Встали з могил засновники міста... (Щоб ти знав -

Э́нгельс (до https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1914 года - Покро́вская Слобода́, до https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1931 года - Покро́вскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%A1%D0%AD2-3 [3])https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 город в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Саратовской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России, второй по числу жителей город области. Административный центр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Энгельсского муниципального района и входящего в него https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 муниципального образования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 город Энгельс со статусом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 городского поселения.

Энгельс расположен на левом берегу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Волгоградского водохранилища при впадении в него реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Саратовки, напротив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Саратоваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 .

Основан в 1747 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 чумаками из Полтавской и Харьковской губерний.
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11.06.2025 17:27 Відповісти
Горить, палає тєхніка ворожааааа!
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11.06.2025 16:34 Відповісти
Оооо
Сначала лайк потом почитаем )))
/Ехидный смешок, кекекеке/
Давно не было красивых заголовков
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11.06.2025 16:37 Відповісти
Всі ці дії, аж ніяк не послаблюють наступ рашистів ні на Сході ні на Півночі. Або шось не те, або дуже замало.
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11.06.2025 16:42 Відповісти
Гарні новини під вечір. Дякую(Малюку? Буданову?)
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11.06.2025 16:49 Відповісти
двіжуха прадалжаєца-да рашисти...
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11.06.2025 16:53 Відповісти
даже в такой новости зрадойобские говноеды хотят найти блюда из фекалий)
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11.06.2025 16:53 Відповісти
Горіть СМЕРДЮЧИМ ПОЛУМ"ЯМ, КЛЯТІ МОСКАЛІ!!! Молодці, ХЛОПЧИКИ!!! Слава ЗСУ!!!
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11.06.2025 17:13 Відповісти
Ховають, московіти з прутіним, недостачу, перед китайськими ревізорами?
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11.06.2025 17:26 Відповісти
 
 