У російському Енгельсі пролунав вибух: там досі палає НПЗ після атаки БпЛа. ФОТОрепортаж

У місті Енгельс Саратовської області РФ пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму та задимлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Вибух, ймовірно, стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований менш ніж за два кілометри від нафтобази "Кристал".

За іншими даними місцевих ЗМІ, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за п'ять кілометрів від "Кристала".

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Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня після атаки БПЛА в Енгельсі загорілася нафтобаза "Кристал". Вона продовжує палати вже кілька діб.

Російська влада відзвітувала, що перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі нібито не виявлено.