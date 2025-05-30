Вибухи, евакуація та пошкоджена техніка: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію
У російському Владивостоці біля бухти Десантна пролунали два вибухи.
Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Відомо про щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один - в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.
За даними джерел, це була спецоперація ГУР МО. Уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби.
Місцеві заявляли, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку.
Влада регіону повідомила, що причиною інциденту був "вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав".
У Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова, зазначило джерело.
Відомо, що 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, в Курській області.
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У Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції".
Газовим балонам оголошено підозру, їх масово бусифікують.
в такий то час Сам Будда заповідав їбашити московита але нет бояться так що аж штанці мокрі цілодобово
самураї дивіться на українців і вчиться справжній звитязі і якими повинні бути самораї
Слава Україні!!
Перейти границу у реки..."
рукигазові баллони! Зінкакітайсі?
Вітаю з успіхом! Це без перебільшення нове досягнення.