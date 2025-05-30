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Новини Вибухи у Росії
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Вибухи, евакуація та пошкоджена техніка: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію

У Владивостоці пролунали вибухи. Операція ГУР МО

У російському Владивостоці біля бухти Десантна пролунали два вибухи. 

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Відомо про щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один - в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.

За даними джерел, це була спецоперація ГУР МО. Уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби.

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Місцеві заявляли, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку.

Влада регіону повідомила, що причиною інциденту був "вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав".

У Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова, зазначило джерело.

Відомо, що 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, в Курській області.

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Автор: 

росія (65908) ГУР (535)


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Топ коментарі
+17
Це виїздний урок ГУР для японців. Хоробрі самураї ,ну що ви сидите мовчки і з сумом дивитесь з своєї гори Фудзіяма на колишні свої території. Кацапи насправді нічим не страшні . Кидайте вже жувати свої суші та заберіть землі ваших предків ,поки пуйло вдає з себе Наполеона в далекій від вас Україні.
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30.05.2025 15:46
+14
ГУР забуло головний принцип «нас там нєт»!
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30.05.2025 15:31
+7
не треба відноситись до газових балонів несерйозно..., це вам не щось...
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30.05.2025 15:32
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Влада регіону повідомила, що причиною інциденту був "вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав".
У Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції".

Газовим балонам оголошено підозру, їх масово бусифікують.
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30.05.2025 15:28 Відповісти
не треба відноситись до газових балонів несерйозно..., це вам не щось...
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30.05.2025 15:32 Відповісти
ГУР забуло головний принцип «нас там нєт»!
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30.05.2025 15:31 Відповісти
Це виїздний урок ГУР для японців. Хоробрі самураї ,ну що ви сидите мовчки і з сумом дивитесь з своєї гори Фудзіяма на колишні свої території. Кацапи насправді нічим не страшні . Кидайте вже жувати свої суші та заберіть землі ваших предків ,поки пуйло вдає з себе Наполеона в далекій від вас Україні.
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30.05.2025 15:46 Відповісти
Шикотан за 3 дня?
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30.05.2025 16:20 Відповісти
І Ітуруп і Кунашир і Сахалін, гулять так гулять.
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30.05.2025 16:56 Відповісти
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30.05.2025 17:31 Відповісти
Дякуємо!!! Удачи вам в усьому!!!
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30.05.2025 15:51 Відповісти
Хай живе Далекосхідна Республіка!
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30.05.2025 15:52 Відповісти
Ти диви як точно, строго по лану спеціальної військової операції. Як в лютому 2022 запланували вибухи на владівостоку в кінці травня 2025, так вони і відбулися.
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30.05.2025 15:54 Відповісти
А Японія тихенько присмоктує і ніяк з рота московський прутень витягати не здатна
в такий то час Сам Будда заповідав їбашити московита але нет бояться так що аж штанці мокрі цілодобово
самураї дивіться на українців і вчиться справжній звитязі і якими повинні бути самораї
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30.05.2025 15:58 Відповісти
Зелений клин, живе і бореться!! Прутін, мобілізує своїх зятів??
Слава Україні!!
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30.05.2025 15:59 Відповісти
Может прилетели два баллона?
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30.05.2025 16:05 Відповісти
Балони-терористи…
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30.05.2025 16:15 Відповісти
"В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки..."
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30.05.2025 16:18 Відповісти
У Буданова довгі руки газові баллони!
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30.05.2025 16:18 Відповісти
Може Зінка кітайсі?
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30.05.2025 16:19 Відповісти
Не інакше як Американські Англосакси - скільки там того океану?!
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30.05.2025 16:30 Відповісти
Баллоны были запрограммированы, видимо на станции заправки газом, как пейджеры у хезболлы.
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30.05.2025 16:57 Відповісти
Це ж за хер знає скільки тисяч кілометрів!!!
Вітаю з успіхом! Це без перебільшення нове досягнення.
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30.05.2025 17:12 Відповісти
9807 км~ 5 д 2 ч 33 м На авто
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30.05.2025 17:35 Відповісти
 
 