Вибухи, евакуація та пошкоджена техніка: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію

У російському Владивостоці біля бухти Десантна пролунали два вибухи.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Відомо про щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один - в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.

За даними джерел, це була спецоперація ГУР МО. Уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби.

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Місцеві заявляли, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку.

Влада регіону повідомила, що причиною інциденту був "вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав".

У Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова, зазначило джерело.

Відомо, що 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, в Курській області.

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