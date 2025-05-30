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Новости Взрывы в россии
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Взрывы, эвакуация и поврежденная техника: во Владивостоке ГУР провело спецоперацию

Во Владивостоке прогремели взрывы. Операция ГУР МО

В российском Владивостоке возле бухты Десантная прогремели два взрыва.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Известно о как минимум двух взрывах в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один - в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

По данным источников, это была спецоперация ГУР МО. Поражена живая сила, военная техника и спецсредства.

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Местные заявляли, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозят поврежденную технику.

Власти региона сообщили, что причиной инцидента был "взрыв двух газовых баллонов, в результате которого никто не пострадал".

Во Владивостоке объявили "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитовая, отметил источник.

Известно, что 155 бригада морской пехоты принимает активное участие в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в Курской области.

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Автор: 

россия (96074) ГУР (459)


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Влада регіону повідомила, що причиною інциденту був "вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав".
У Владивостоку оголосили "режим контртерористичної операції".

Газовим балонам оголошено підозру, їх масово бусифікують.
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30.05.2025 15:28 Ответить
не треба відноситись до газових балонів несерйозно..., це вам не щось...
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30.05.2025 15:32 Ответить
ГУР забуло головний принцип «нас там нєт»!
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30.05.2025 15:31 Ответить
Це виїздний урок ГУР для японців. Хоробрі самураї ,ну що ви сидите мовчки і з сумом дивитесь з своєї гори Фудзіяма на колишні свої території. Кацапи насправді нічим не страшні . Кидайте вже жувати свої суші та заберіть землі ваших предків ,поки пуйло вдає з себе Наполеона в далекій від вас Україні.
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30.05.2025 15:46 Ответить
Дякуємо!!! Удачи вам в усьому!!!
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30.05.2025 15:51 Ответить
Хай живе Далекосхідна Республіка!
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30.05.2025 15:52 Ответить
Ти диви як точно, строго по лану спеціальної військової операції. Як в лютому 2022 запланували вибухи на владівостоку в кінці травня 2025, так вони і відбулися.
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30.05.2025 15:54 Ответить
 
 