Взрывы, эвакуация и поврежденная техника: во Владивостоке ГУР провело спецоперацию
В российском Владивостоке возле бухты Десантная прогремели два взрыва.
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Известно о как минимум двух взрывах в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один - в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.
По данным источников, это была спецоперация ГУР МО. Поражена живая сила, военная техника и спецсредства.
Местные заявляли, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозят поврежденную технику.
Власти региона сообщили, что причиной инцидента был "взрыв двух газовых баллонов, в результате которого никто не пострадал".
Во Владивостоке объявили "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитовая, отметил источник.
Известно, что 155 бригада морской пехоты принимает активное участие в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в Курской области.
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