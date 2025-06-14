УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9609 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
722 0

Ворог не припиняє атакувати Нікопольщину: з ранку близько двох з половиною десятків атак. ФОТОрепортаж

Протягом дня 14 червня російські загарбники  застосували безпілотники та обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілили по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджена багатоповерхівка, підприємство, 3 приватні оселі, інфраструктура та газогін", - йдеться в повідомленні

По Синельниківщині агресор завдав ракетного удару. Поцілив по Слов'янській громаді. Понівечені 3 приватні оселі, авто, лінія електропередач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти близько 20 разів атакували Нікопольщину, загинула людина. ФОТОрепортаж

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

обстріл (30952) Дніпропетровська область (4259) Нікопольський район (442) Синельниківський район (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 