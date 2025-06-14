Ворог не припиняє атакувати Нікопольщину: з ранку близько двох з половиною десятків атак. ФОТОрепортаж
Протягом дня 14 червня російські загарбники застосували безпілотники та обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цілили по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.
Пошкоджена багатоповерхівка, підприємство, 3 приватні оселі, інфраструктура та газогін", - йдеться в повідомленні
По Синельниківщині агресор завдав ракетного удару. Поцілив по Слов'янській громаді. Понівечені 3 приватні оселі, авто, лінія електропередач.
