Враг не прекращает атаковать Никопольский район: с утра около двух с половиной десятков атак. ФОТОрепортаж

В течение дня 14 июня российские захватчики применили беспилотники и обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Целились по райцентру, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

Повреждена многоэтажка, предприятие, 3 частных дома, инфраструктура и газопровод", - говорится в сообщении

По Синельниковщине агрессор нанес ракетный удар. Попал по Славянской громаде. Изуродованы 3 частных дома, авто, линия электропередач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты около 20 раз атаковали Никопольщину, погиб человек. ФОТОрепортаж

