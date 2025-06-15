Єлабугу атакували дрони: там розташовано завод, де збирають "Шахеди". ФОТО (оновлення)

Сьогодні, 15 червня 2025 року, у місті Єлабуга (Татарстан, РФ) було чути вибухи. Регіон могли атакувати дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АSTRA.

"О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі", - пишуть російські ЗМІ.

У мережі публікують кадри з нібито роботою ППО та пожежею.

Офіційних заяв з боку місцевої влади поки не надходило.

Оновлення

Пізніше президент Республіки Татарстан Мініханов підтвердив атаку на регіон і повідомив, що одна людина загинула, 13 постраждали через атаку БПЛА в Татарстані, уламки впали на КПП заводу.

Нагадаємо, у Єлабузі розташовано завод, де збирають "Шахеди".