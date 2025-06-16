Залишили половину Кривого Рогу без гарячої води та завдали збитків на 300 млн грн: отримали підозри енергетики, які демонтували латунні трубки з обладнання. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру двом колишнім керівникам одного із теплоенергетичних підприємств м. Кривий Ріг та ще 8 експрацівникам підприємства, які залишили половину Кривого Рогу без гарячої води та завдали збитків державі на 300 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, розтрату державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Як працювала схема?

За даними слідства, колишні керівники теплоенергетичного підприємства створили ієрархічну злочинну організацію, до якої залучили ще вісім учасників.

















Під виглядом переміщення комунального обладнання нібито для його збереження в умовах воєнного стану підозрювані вивезли понад 1140 водонагрівачів з пунктів теплорегуляції на закриту територію підприємства.

"В подальшому, використовуючи маніпулятори та кисневі балони для різки металу, учасники злочинної організації демонтували з обладнання латунні трубки, які містять кольорові метали.

Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами – зокрема одягом, і повертали їх на місце, імітуючи робочий стан приладів. Під час проведення інвентаризації обладнання фіксували як повністю справне і придатне для використання", - йдеться у повідомленні.

Далі підозрювані реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та без передбаченого законодавством радіаційного контролю. Отримані кошти розподілялись між учасниками злочинної організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З автомобіля обміну валют викрали 15 млн грн у центрі Києва: повідомлено про підозру організатору крадіжки. ФОТО

Загальна вага вирізаних та реалізованих латунних трубок - понад 6 тонн. Сума збитків за вартість кольорового металу становить майже 30 млн грн, фактична вартість обладнання, яке було виведено з ладу оцінюється у 300 млн грн.

Половина Кривого Рогу залишилася без гарячої води

Такі дії підозрюваних призвели до повного припинення постачання гарячої води майже для половини міста - понад 250 тисяч мешканців, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури.

Наразі встановлено понад 65 епізодів злочинної діяльності. Розслідування триває.

До всіх учасників злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.