Оставили половину Кривого Рога без горячей воды и нанесли ущерб на 300 млн грн: подозрения получили энергетики, которые демонтировали латунные трубки с оборудования. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении двум бывшим руководителям одного из теплоэнергетических предприятий г. Кривой Рог и еще 8 экс-работникам предприятия, которые оставили половину Кривого Рога без горячей воды и нанесли ущерб государству на 300 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется создание и участие в преступной организации, растрата государственного имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Как работала схема?

По данным следствия, бывшие руководители теплоэнергетического предприятия создали иерархическую преступную организацию, в которую привлекли еще восемь участников.

















Под видом перемещения коммунального оборудования якобы для его сохранения в условиях военного положения подозреваемые вывезли более 1140 водонагревателей из пунктов теплорегуляции на закрытую территорию предприятия.

"В дальнейшем, используя манипуляторы и кислородные баллоны для резки металла, участники преступной организации демонтировали с оборудования латунные трубки, содержащие цветные металлы.

Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли посторонними предметами - в частности одеждой, и возвращали их на место, имитируя рабочее состояние приборов. Во время проведения инвентаризации оборудование фиксировали как полностью исправное и пригодное для использования", - говорится в сообщении.

Далее подозреваемые реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные, без оформления бухгалтерских документов и без предусмотренного законодательством радиационного контроля. Полученные средства распределялись между участниками преступной организации.

Общий вес вырезанных и реализованных латунных трубок - более 6 тонн. Сумма убытков за стоимость цветного металла составляет почти 30 млн грн, фактическая стоимость оборудования, которое было выведено из строя оценивается в 300 млн грн.

Половина Кривого Рога осталась без горячей воды

Такие действия подозреваемых привели к полному прекращению поставок горячей воды почти для половины города - более 250 тысяч жителей, десятков предприятий и учреждений критической инфраструктуры.

Сейчас установлено более 65 эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается.

Ко всем участникам преступной организации применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.