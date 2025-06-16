РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6876 посетителей онлайн
Новости Фото
3 594 14

Оставили половину Кривого Рога без горячей воды и нанесли ущерб на 300 млн грн: подозрения получили энергетики, которые демонтировали латунные трубки с оборудования. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении двум бывшим руководителям одного из теплоэнергетических предприятий г. Кривой Рог и еще 8 экс-работникам предприятия, которые оставили половину Кривого Рога без горячей воды и нанесли ущерб государству на 300 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется создание и участие в преступной организации, растрата государственного имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Как работала схема?

По данным следствия, бывшие руководители теплоэнергетического предприятия создали иерархическую преступную организацию, в которую привлекли еще восемь участников.

Мошенники с ТЭЦ
Мошенники с ТЭЦ
Мошенники с ТЭЦ
Мошенники с ТЭЦ
Мошенники с ТЭЦ
Мошенники с ТЭЦ

Под видом перемещения коммунального оборудования якобы для его сохранения в условиях военного положения подозреваемые вывезли более 1140 водонагревателей из пунктов теплорегуляции на закрытую территорию предприятия.

"В дальнейшем, используя манипуляторы и кислородные баллоны для резки металла, участники преступной организации демонтировали с оборудования латунные трубки, содержащие цветные металлы.

Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли посторонними предметами - в частности одеждой, и возвращали их на место, имитируя рабочее состояние приборов. Во время проведения инвентаризации оборудование фиксировали как полностью исправное и пригодное для использования", - говорится в сообщении.

Далее подозреваемые реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные, без оформления бухгалтерских документов и без предусмотренного законодательством радиационного контроля. Полученные средства распределялись между участниками преступной организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из автомобиля обмена валют похитили 15 млн грн в центре Киева: сообщено о подозрении организатору кражи. ФОТО

Общий вес вырезанных и реализованных латунных трубок - более 6 тонн. Сумма убытков за стоимость цветного металла составляет почти 30 млн грн, фактическая стоимость оборудования, которое было выведено из строя оценивается в 300 млн грн.

Половина Кривого Рога осталась без горячей воды 

Такие действия подозреваемых привели к полному прекращению поставок горячей воды почти для половины города - более 250 тысяч жителей, десятков предприятий и учреждений критической инфраструктуры.

Сейчас установлено более 65 эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается.

Ко всем участникам преступной организации применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.

Автор: 

Кривой Рог (1440) мошенничество (1277) хищение (684) водоснабжение (728) Офис Генпрокурора (2641) Днепропетровская область (4471) Криворожский район (193)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Типовий електорат Зеленського.
Роблять_разом.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:36 Ответить
+5
Цежесть і бардак. Результат потужних реформ грантоїдів, рябошляпок і інших.********** рад
показать весь комментарий
16.06.2025 12:23 Ответить
+3
Бредятина якась! В Кривому Розі щось видно не те з екологією - багато неадекватів-членограїв не тільки в 95-му кварталі.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
полюбому винні Вася і Таня....а ті хто має міліони долларів - вони білі і пухнасті
показать весь комментарий
16.06.2025 12:16 Ответить
почом латунь ,у мене старий лічильник валяється
показать весь комментарий
16.06.2025 12:18 Ответить
Спитай у підозрюваних, вони з радістю підкажуть, їм якраз потрібен цап відбувайло.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:00 Ответить
200 гр за кг.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:40 Ответить
Цежесть і бардак. Результат потужних реформ грантоїдів, рябошляпок і інших.********** рад
показать весь комментарий
16.06.2025 12:23 Ответить
латунь 190 грн кило
показать весь комментарий
16.06.2025 12:24 Ответить
Бредятина якась! В Кривому Розі щось видно не те з екологією - багато неадекватів-членограїв не тільки в 95-му кварталі.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:30 Ответить
Изза карьеров и шахт радиационный фон в Кривом Роге больше чем в Жолтых водах где добывали уран для СССР!Кстати Жолтые воды при СССР небыли на карте!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:42 Ответить
В Жолтых водах не добывали уран, там находится фабрика по обогащению урановой руды, которую привозили с Кировоградской обл.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:54 Ответить
Типовий електорат Зеленського.
Роблять_разом.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:36 Ответить
Це тіж самі особи в Україні, що і коригувальники та окупанти з московії!
Повісити їх навпроти міськРади, гірше не буде!! Вони ж і заброньовані, так для мешканців Кривого Рогу гадять?? Портновські у мантіях, їх відмажуть, як і беркутню!
Сирійці, ті роблять дієво, з таким непотребом!! А в Україні, все «люструють»…, як з 2014 року…!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:43 Ответить
Там, в Кривому Розі, всі труби теплотрас прогнили і їх потрібно було міняти. Саме це й було причиною припинення теплопостачання міста.
А обладнання, про яке йдеться в дописі, це вже похідне цього колапсу: хтось вирішив, що система теплопостачання й так непрацездатна і не підлягає відновленню, то "навіщо добру задарма пропадати".
показать весь комментарий
16.06.2025 13:24 Ответить
начасі вже створювати штрафбати. нехай аферисти змивають кров'ю свою провину, а не харчуються за наш кошт в тюрмі.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:30 Ответить
Не плутайте гаряче водопостачання з опаленням. Хто з жителів Кривого Рогу користується послугою гарячого водопостачання? Майже тридцять років у всіх індивідуальні бойлери.
показать весь комментарий
17.06.2025 06:52 Ответить
 
 