Оставили половину Кривого Рога без горячей воды и нанесли ущерб на 300 млн грн: подозрения получили энергетики, которые демонтировали латунные трубки с оборудования. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении двум бывшим руководителям одного из теплоэнергетических предприятий г. Кривой Рог и еще 8 экс-работникам предприятия, которые оставили половину Кривого Рога без горячей воды и нанесли ущерб государству на 300 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, им инкриминируется создание и участие в преступной организации, растрата государственного имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.
Как работала схема?
По данным следствия, бывшие руководители теплоэнергетического предприятия создали иерархическую преступную организацию, в которую привлекли еще восемь участников.
Под видом перемещения коммунального оборудования якобы для его сохранения в условиях военного положения подозреваемые вывезли более 1140 водонагревателей из пунктов теплорегуляции на закрытую территорию предприятия.
"В дальнейшем, используя манипуляторы и кислородные баллоны для резки металла, участники преступной организации демонтировали с оборудования латунные трубки, содержащие цветные металлы.
Чтобы скрыть разукомплектование, полости водонагревателей заполняли посторонними предметами - в частности одеждой, и возвращали их на место, имитируя рабочее состояние приборов. Во время проведения инвентаризации оборудование фиксировали как полностью исправное и пригодное для использования", - говорится в сообщении.
Далее подозреваемые реализовывали демонтированные трубки на местные металлобазы за наличные, без оформления бухгалтерских документов и без предусмотренного законодательством радиационного контроля. Полученные средства распределялись между участниками преступной организации.
Общий вес вырезанных и реализованных латунных трубок - более 6 тонн. Сумма убытков за стоимость цветного металла составляет почти 30 млн грн, фактическая стоимость оборудования, которое было выведено из строя оценивается в 300 млн грн.
Половина Кривого Рога осталась без горячей воды
Такие действия подозреваемых привели к полному прекращению поставок горячей воды почти для половины города - более 250 тысяч жителей, десятков предприятий и учреждений критической инфраструктуры.
Сейчас установлено более 65 эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается.
Ко всем участникам преступной организации применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.
Роблять_разом.
Повісити їх навпроти міськРади, гірше не буде!! Вони ж і заброньовані, так для мешканців Кривого Рогу гадять?? Портновські у мантіях, їх відмажуть, як і беркутню!
Сирійці, ті роблять дієво, з таким непотребом!! А в Україні, все «люструють»…, як з 2014 року…!!
А обладнання, про яке йдеться в дописі, це вже похідне цього колапсу: хтось вирішив, що система теплопостачання й так непрацездатна і не підлягає відновленню, то "навіщо добру задарма пропадати".