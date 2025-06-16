Проведено 941 обшук по Україні: Нацполіція вилучила нелегальну зброю та боєприпаси. ФОТОрепортаж
Із метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на "чорний" ринок, поліція провела 941 обшук по усій території України.
Про це інформує пресцентр Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Так, за результатами загальнодержавної спецоперації, поліціянти вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та 61 674 набоїв різного калібру.
Під час заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів зброї тощо. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.
Наразі фігурантів затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
До проведення спецоперації задіювалися спецпідрозділи патрульної поліції та КОРДу, а також кінологічні та вибухотехнічні служби.
