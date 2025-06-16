УКР
Проведено 941 обшук по Україні: Нацполіція вилучила нелегальну зброю та боєприпаси. ФОТОрепортаж

Із метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на "чорний" ринок, поліція провела 941 обшук по усій території України.

Про це інформує пресцентр Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Так, за результатами загальнодержавної спецоперації, поліціянти вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та 61 674 набоїв різного калібру.

Під час заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів зброї тощо. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси. 

Нацполіція провела обшуки з вилучення незаконної зброї по Україні
О пособники РФ наша поліція себе проявила. Всіх їх на фронт на нуль
16.06.2025 19:15 Відповісти
Люди до оборони готувалися..
16.06.2025 17:42 Відповісти
А може від мусорів-зрадників захищатися.
16.06.2025 18:36 Відповісти
Украинец должен быть безоружным перед мусорами и блатными братками. Только Коля котлета, и попы московского патриархата могут носить стволы. Слава Слугам Урода.
16.06.2025 17:44 Відповісти
В Сумах Харкові Чернігові Миколайові Херсоні, та інших містах України, у 2022 році, Українці, з голими руками йшли захищати Україну, згідно вимог норм Конституції!! А Стефанчуки+зеленський+шмигаль, секретар РНБОУ, лише МІВІНУ їли запарену абдристовичем, у підвалах урядового кварталу, і тряслися, під охороною УДО!!
16.06.2025 18:07 Відповісти
Ну вилучили якісь 0.0001 відсотка зброї, яка є на руках українців. Народ озброюється і скоро це стане беззаперечним фактом.
16.06.2025 19:35 Відповісти
Ці всі дії поліцаїв протизаконні і злочинні. Ст.263 КК не заброняє володіння вогнепальною зброєю, вона робить тільки посилання на закон, який в Україні відсутній. Але поліцаї, прокурори-інваліди, судді-хабарники вваажають, що наказ МВС 18.11.2024 № 770 для них є закон і тому творять безпрєдєл. В правовій державі тим наказом можна підтертися, але не в Україні де гарант Конституції поставив цю Конституцію на паузу, чим скоїів кримінальний злочин.
16.06.2025 20:36 Відповісти
 
 