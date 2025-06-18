Війська РФ ударили дронами по Ізюму: поранено 15-річного хлопця. ФОТО
Внаслідок російської атаки БпЛА по приватному сектору м. Ізюм на Харківщині поранено 15-річного юнака, 69-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Як зазначається, виникла пожежа на території одного з приватних домоволодінь. Горіла господарча споруда. Крім того, зруйновано житловий будинок, ще 8 пошкоджені.
Пожежу ліквідували надзвичайники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС.
