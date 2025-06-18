Войска РФ ударили дронами по Изюму: ранен 15-летний парень. ФОТО

В результате российской атаки БпЛА по частному сектору г. Изюм на Харьковщине ранен 15-летний юноша, 69-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, возник пожар на территории одного из частных домовладений. Горела хозяйственная постройка. Кроме того, разрушен жилой дом, еще 8 повреждены.







Пожар ликвидировали чрезвычайники Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС.