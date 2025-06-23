УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8897 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 586 4

Чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні у Хмельницькому: його затримано. ФОТО

У Хмельницькому за фактом хуліганства на Алеї Слави по вул. Проскурівській поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Хмельницької області

"Вчора, 22 червня, близько 14:50 години в Хмельницькому 53-річний чоловік канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні", - ідеться в повідомленні.

П'яний чоловік пошкодив портрет на Алеї Слави

Як зазначається, на лінію "102" зателефонував 17-річний місцевий житель та повідомив, що по вул. Проскурівській чоловік у стані сп’яніння пошкодив портрет на Алеї Слави.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Небайдужі громадяни утримували порушника до приїзду поліції.

Також дивіться: Вчинив наругу над державним прапором України: Уродженцю РФ повідомлено про підозру. ФОТО

П'яний чоловік пошкодив портрет на Алеї Слави у Хмельницькому

Відкрито провадження за хуліганство

Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили канцелярський ніж, яким зловмисник порізав портрет.

За даним фактом дізнавачі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини.

Також дивіться: Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, у травні у Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.

Автор: 

Хмельницький (411) хуліганство (237) вандалізм (434) Хмельницька область (987) Хмельницький район (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повага небайдужим громадянам!
показати весь коментар
23.06.2025 15:39 Відповісти
Втопіть його в десь та й по всьому - очевидно що це ворог. Нащо його в тюрму? - шоб що?
показати весь коментар
23.06.2025 15:45 Відповісти
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
показати весь коментар
23.06.2025 15:48 Відповісти
бамбасівці
показати весь коментар
23.06.2025 15:48 Відповісти
 
 