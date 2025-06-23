Чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні у Хмельницькому: його затримано. ФОТО

У Хмельницькому за фактом хуліганства на Алеї Слави по вул. Проскурівській поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Хмельницької області

"Вчора, 22 червня, близько 14:50 години в Хмельницькому 53-річний чоловік канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні", - ідеться в повідомленні.

П'яний чоловік пошкодив портрет на Алеї Слави

Як зазначається, на лінію "102" зателефонував 17-річний місцевий житель та повідомив, що по вул. Проскурівській чоловік у стані сп’яніння пошкодив портрет на Алеї Слави.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Небайдужі громадяни утримували порушника до приїзду поліції.

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Відкрито провадження за хуліганство

Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили канцелярський ніж, яким зловмисник порізав портрет.

За даним фактом дізнавачі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини.

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Нагадаємо, у травні у Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.