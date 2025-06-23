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Мужчина ножом порезал портрет Героя Небесной Сотни в Хмельницком: его задержали. ФОТО

В Хмельницком по факту хулиганства на Аллее Славы по ул. Проскуровской полицейские открыли уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Хмельницкой области

"Вчера, 22 июня, около 14:50 часов в Хмельницком 53-летний мужчина канцелярским ножом повредил портрет Героя Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Пьяный мужчина повредил портрет на Аллее Славы

Как отмечается, на линию "102" позвонил 17-летний местный житель и сообщил, что по ул. Проскуровской мужчина в состоянии опьянения повредил портрет на Аллее Славы.

На место выехала следственно-оперативная группа. Неравнодушные граждане удерживали нарушителя до приезда полиции.

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П'яний чоловік пошкодив портрет на Алеї Слави у Хмельницькому

Открыто производство за хулиганство

Полицейские задокументировали правонарушение и изъяли канцелярский нож, которым злоумышленник порезал портрет.

По данному факту дознаватели Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства.

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Напомним, в мае в Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.

Автор: 

Хмельницький (480) хулиганство (356) вандализм (608) Хмельницкая область (967) Хмельницкий район (18)


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23.06.2025 15:39 Ответить
Втопіть його в десь та й по всьому - очевидно що це ворог. Нащо його в тюрму? - шоб що?
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23.06.2025 15:45 Ответить
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 15:48 Ответить
бамбасівці
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23.06.2025 15:48 Ответить
 
 