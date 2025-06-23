Мужчина ножом порезал портрет Героя Небесной Сотни в Хмельницком: его задержали. ФОТО

В Хмельницком по факту хулиганства на Аллее Славы по ул. Проскуровской полицейские открыли уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Хмельницкой области

"Вчера, 22 июня, около 14:50 часов в Хмельницком 53-летний мужчина канцелярским ножом повредил портрет Героя Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Пьяный мужчина повредил портрет на Аллее Славы

Как отмечается, на линию "102" позвонил 17-летний местный житель и сообщил, что по ул. Проскуровской мужчина в состоянии опьянения повредил портрет на Аллее Славы.

На место выехала следственно-оперативная группа. Неравнодушные граждане удерживали нарушителя до приезда полиции.

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Открыто производство за хулиганство

Полицейские задокументировали правонарушение и изъяли канцелярский нож, которым злоумышленник порезал портрет.

По данному факту дознаватели Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства.

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Напомним, в мае в Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.