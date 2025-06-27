Намагався купити секретні авіаційні розробки ЗСУ: в Одесі затримано чоловіка, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка СБУ викрила спробу незаконного отримання закритих військових технологій.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в Одесі затримано представника приватної компанії, який намагався підкупити інженера оборонного підприємства, щоб отримати секретну документацію з модернізації бортового обладнання бойових літаків Збройних сил України.
Слідство встановило, що зловмисник запропонував хабар працівнику заводу, який виконує дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міноборони. Під час передачі неправомірної вигоди його затримали співробітники СБУ.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення мотивів і можливих замовників спроби доступу до секретної інформації.
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