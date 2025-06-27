РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9318 посетителей онлайн
Новости Фото Авиация ВСУ
1 458 1

Пытался купить секретные авиационные разработки ВСУ: в Одессе задержан мужчина, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ разоблачила попытку незаконного получения закрытых военных технологий.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе задержали мужчину, который хотел купить секретные разработки ВСУ

Как отмечается, в Одессе задержан представитель частной компании, который пытался подкупить инженера оборонного предприятия, чтобы получить секретную документацию по модернизации бортового оборудования боевых самолетов Вооруженных сил Украины.

Следствие установило, что злоумышленник предложил взятку работнику завода, который выполняет опытно-конструкторские работы по заказу Минобороны. Во время передачи неправомерной выгоды его задержали сотрудники СБУ.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления мотивов и возможных заказчиков попытки доступа к секретной информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корректировала удары РФ в Донецкой области: задержана продавщица из Славянска, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Одесская область (3688) СБУ (20120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподіваюсь, не приватного виробника посадили за обмін досвідом
показать весь комментарий
27.06.2025 13:29 Ответить
 
 