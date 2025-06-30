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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: росіяни вбили жителя Костянтинівки. Ще шестеро дістали поранення. ФОТОрепортаж

За минулу добу зафіксовані влучання у 6 населених пунктах: містах Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, селах Андріївка-Клевцове, Іванівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін 

Покровський район

У Новотроїцькому Шахівської громади поранено людину, пошкоджено склад, адмінбудівлю, приватний будинок; у Золотому Колодязі пошкоджено 2 приватні будинки, підприємство і церкву. 

29 червня о 12:00  росіяни обстріляли північно-західну частину Покровська, в результаті якого отримала осколкове поранення жінка 1950 року народження. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалу доставлено до Добропільської ЛІЛ.

Краматорський район

У Лимані внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" постраждали троє людей, з них одна дитина, пошкоджено багатоповерхівку і аптеку.  Крім того, FPV-дрон пошкодив приватну оселю. У Слов'янську пошкоджено промзону і приватні будинки.

У Новодонецькій громаді пошкоджено 3 будинки: 2 у Веселій Горі і 1 у Самарському.

У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 6 торгових павільйонів, 2 інфраструктурні об'єкти. Росіяни скинули на місто  дві бомби "КАБ-250"

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили чоловіка у Закітному на Донеччині: фрагменти його тіла вилучили з-під завалів будинку. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (29575) Донецька область (8954) Лиман (233) Покровськ (698) Волноваський район (298) Краматорський район (427) Покровський район (743) Андріївка-Клевцове (3) Костянтинівка (356) Білицьке (23)


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