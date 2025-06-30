Ворог вночі атакував Слов’янськ "шахедами": пошкоджені промислові приміщення та приватні будинки. ФОТО

Вночі 30 червня Слов'янськ в черговий раз зазнав ворожого обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зазначається що місто було атаковано "шахедами", зафіксовані влучання у мікрорайоні Залізничний, а також у районі "Кераммашу".

"Пошкоджені промислові приміщення та приватні будинки на вул. Генерала Кульчицького і Барвінківській. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Лях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог вбив двох людей, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж



