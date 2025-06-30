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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Ворог вночі атакував Слов’янськ "шахедами": пошкоджені промислові приміщення та приватні будинки. ФОТО

Вночі 30 червня Слов'янськ в черговий раз зазнав ворожого обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Зазначається що місто було атаковано "шахедами", зафіксовані влучання у мікрорайоні  Залізничний, а також у районі "Кераммашу".

"Пошкоджені промислові приміщення та приватні будинки на вул. Генерала Кульчицького і Барвінківській. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Лях.

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Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

Донецька область (8948) Краматорський район (427) Слов’янськ (636)


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