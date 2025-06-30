Враг ночью атаковал Славянск "шахедами": повреждены промышленные помещения и частные дома. ФОТО
Ночью 30 июня Славянск в очередной раз подвергся вражескому обстрелу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
Отмечается что город был атакован "шахедами", зафиксированы попадания в микрорайоне Зализнычный, а также в районе "Кераммаша".
"Повреждены промышленные помещения и частные дома на ул. Генерала Кульчицкого и Барвинковской. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Лях.
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