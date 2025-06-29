Росіяни вбили чоловіка у Закітному на Донеччині: фрагменти його тіла вилучили з-під завалів будинку. ФОТОрепортаж
Через ворожий обстріл с. Закітне в Донецькій області під завалами будинку загинув чоловік.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у зруйнованому через ворожий обстріл будинку в с. Закітне Лиманської громади міг перебувати чоловік. До місця події негайно прибули рятувальники та розпочали пошукові роботи.
"Під час проведення заходів надзвичайники розібрали 4 тонни зруйнованих будівельних конструкцій, виявили й вилучили фрагменти тіла, які були передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації", - розповіли в ДСНС.
Повідомляється, що роботи завершено.
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показати весь коментар29.06.2025 15:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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