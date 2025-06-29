Поранено родину з дитиною внаслідок атаки окупантів на багатоповерхівку в Лимані. ФОТО

Сьогодні, 29 червня 2025 року, російські війська обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману в Донецькій області, унаслідок чого є поранені, зокрема 12-річна дитина.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, війська РФ вдарили по місту о 07:15. Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок.

Унаслідок атаки в одній із квартир дістала тілесні ушкодження родина – 51-річні чоловік з дружиною та їхній 12-річний син. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надано медичну допомогу.

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Повідомляється, що на місці влучання пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється.