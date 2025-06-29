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Ранена семья с ребенком в результате атаки оккупантов на многоэтажку в Лимане. ФОТО

Сегодня, 29 июня 2025 года, российские войска обстреляли жилую застройку прифронтового Лимана в Донецкой области, в результате чего есть раненые, в том числе. 12-летний ребенок.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, войска РФ ударили по городу в 07:15. Мишенью для вражеского средства поражения стал жилой 5-этажный дом.

В результате атаки в одной из квартир получила телесные повреждения семья - 51-летние муж с женой и их 12-летний сын. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочное ранение, ушибы и отравление угарным газом. Им оказана медицинская помощь.

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Удар по Лиману 29 июня

Сообщается, что на месте попадания поврежден фасад, окна и балконы дома. Тип вооружения устанавливается.

Удар по Лиману 29 июня

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132) Лиман (321) Покровский район (730)


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29.06.2025 11:47 Ответить
 
 