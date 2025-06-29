Сутки на Донетчине: один человек погиб и семеро ранены, враг атаковал три района области. ФОТО
В течение суток российские войска били по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 29 июня рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде ранены 3 человека, разрушен дом. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждено админздание. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 5 домов.
Краматорский район
В Лимане поврежден дом, склад и торговый павильон, в Ставках повреждено авто. В Константиновке ранены 2 человека, поврежден автомобиль.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 4 дома.
Как отмечается, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 247 человек, в том числе - 31 ребенок.
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