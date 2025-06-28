Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Оккупанты проводят штурмы и пытаются развить наступление, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 27 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Волчанске. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг пытался проводить штурмовые действия в районе Петро-Ивановки и в сторону Путниково и Богуславки. Успеха не имел.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении захватчики безуспешно вели наступление на наши укрепления неподалеку Шийковки, Грековки, Ольговки, Нового Мира, Глущенково, Шандриголово и Торского.

На Северском направлении атакующие усилия оккупантов были сосредоточены возле Верхнекаменского. Атаки врага отбиты.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления у Новомаркового, Майского, Предтечино, Делиевки, Дачного и Плещиевки. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

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"На Покровском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Русиного Яра, Малиновки, Елизаветовки, Новоторецкого, Владимировки и Полтавки. Вместе с тем, оккупанты проводили штурмовые действия на наши укрепления у Миролюбовки и Променя. Также оккупанты пытались наступать неподалеку Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Дачного, Новосергиевки и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в сторону Ялты, Воскресенки, Малиевки, Шевченко и Запорожья. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

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