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Новости Бои на востоке Украины
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Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Оккупанты проводят штурмы и пытаются развить наступление, - ОСГВ "Хортица"

сводка Генштаба

За прошедшие сутки, 27 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Волчанске. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг пытался проводить штурмовые действия в районе Петро-Ивановки и в сторону Путниково и Богуславки. Успеха не имел.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении захватчики безуспешно вели наступление на наши укрепления неподалеку Шийковки, Грековки, Ольговки, Нового Мира, Глущенково, Шандриголово и Торского.

На Северском направлении атакующие усилия оккупантов были сосредоточены возле Верхнекаменского. Атаки врага отбиты.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления у Новомаркового, Майского, Предтечино, Делиевки, Дачного и Плещиевки. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Читайте: Дроны на оптоволокне - это угроза в глубину фронта на 50 километров, - ОСГВ "Хортица"

"На Покровском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Русиного Яра, Малиновки, Елизаветовки, Новоторецкого, Владимировки и Полтавки. Вместе с тем, оккупанты проводили штурмовые действия на наши укрепления у Миролюбовки и Променя. Также оккупанты пытались наступать неподалеку Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Дачного, Новосергиевки и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в сторону Ялты, Воскресенки, Малиевки, Шевченко и Запорожья. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (454) Донецкая область (10126) боевые действия (4429) Волчанск (418) Харьковская область (1177) Волновахский район (296) Чугуевский район (153) Ялта (2)


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В розумінні -розвинути наступ? Мирській чітко сказав-зупинили і стабілізували!
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28.06.2025 10:27 Ответить
Это он про сумское направление говорил.Хотя и там не все так однозначно и стабилизация по Сырскому не одно и то же,что была стабилизация при Залужном
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28.06.2025 11:44 Ответить
 
 