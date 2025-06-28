Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Окупанти проводять штурми і намагаються розвинути наступ, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 27 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції Сил оборони у Вовчанську. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог намагався проводити штурмові дії в районі Петро-Іванівки та в бік Путникового ті Богуславки. Успіху не мав.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку загарбники безуспішно вели наступ на наші укріплення неподалік Шийківки, Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Шандриголового та Торського.

На Сіверському напрямку атакувальні зусилля окупантів були зосереджені біля Верхньокам’янського. Атаки ворога відбито.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля Новомаркового, Майського, Предтечиного, Диліївки, Дачного та Плещіївки. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

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"На Покровському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Русиного Яру, Малинівки, Єлизаветівки, Новоторецького, Володимирівки та Полтавки. Разом з тим, окупанти проводили штурмові дії на наші укріплення біля Миролюбівки та Променю. Також окупанти намагалися наступати неподалік Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Дачного, Новосергіївки та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в бік Ялти, Воскресенки, Маліївки, Шевченка та Запоріжжя. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

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