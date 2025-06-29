Доба на Донеччині: одна людина загинула і сім поранені, ворог атакував три райони області. ФОТО

Протягом доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 29 червня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено 3 людини, зруйновано будинок. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено адмінбудівлю. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, склад і торговий павільйон, у Ставках пошкоджено авто. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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Як зазначається, загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, зокрема 31 дитину.