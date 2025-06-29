Россияне убили мужчину в Закитном на Донетчине: фрагменты его тела извлекли из-под завалов дома. ФОТОрепортаж
Из-за вражеского обстрела с. Закитное в Донецкой области под завалами дома погиб мужчина.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в разрушенном из-за вражеского обстрела доме в с. Закитное Лиманской громады мог находиться мужчина. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели и начали поисковые работы.
"Во время проведения мероприятий чрезвычайники разобрали 4 тонны разрушенных строительных конструкций, обнаружили и изъяли фрагменты тела, которые были переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации", - рассказали в ГСЧС.
Сообщается, что работы завершены.
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