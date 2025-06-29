Россияне убили мужчину в Закитном на Донетчине: фрагменты его тела извлекли из-под завалов дома. ФОТОрепортаж

Из-за вражеского обстрела с. Закитное в Донецкой области под завалами дома погиб мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в разрушенном из-за вражеского обстрела доме в с. Закитное Лиманской громады мог находиться мужчина. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели и начали поисковые работы.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: один человек погиб и семеро ранены, враг атаковал три района области. ФОТО

"Во время проведения мероприятий чрезвычайники разобрали 4 тонны разрушенных строительных конструкций, обнаружили и изъяли фрагменты тела, которые были переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации", - рассказали в ГСЧС.

Сообщается, что работы завершены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ранена семья с ребенком в результате атаки оккупантов на многоэтажку в Лимане. ФОТО



