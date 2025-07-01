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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС уразили 724 цілі противника за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 724 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Зокрема:

  • 169 одиниць особового складу, з яких 109 — ліквідовано;
  • 32 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
  • 13 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, знищено 10 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА.

Дивіться: Бійці 414 бригади СБС спалили двв ворожі БМП. ВIДЕО

Інфографіка про роботу СБС

Автор: 

знищення (7719) Сили безпілотних систем (125) війна в Україні (5036)


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сбс пресс-службу набрало?
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01.07.2025 20:00 Відповісти
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада
@NashaCanada
·
4 год
Путинская стабильность пришла в Ижевск. Спасибо товарищу Путину за наше счастливое бессмертие🤣

https://x.com/i/status/1940029025247789455
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01.07.2025 20:03 Відповісти
 
 